Assente dallo scorso 11 febbraio, Jalen Williams, seconda stella dei Thunder campioni NBA nel giugno dello scorso anno dietro a Shai Gilgeous-Alexander, in questa stagione ha giocato solo 26 partite a causa di problemi fisici di vario tipo. Questa notte, però, l’ala di OKC dovrebbe fare il suo rientro nella partita contro i Sixers e il suo ritorno in campo potrebbe risultare decisivo per gli equilibri nella corsa al titolo
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Non che le buone notizie fossero mancate nelle ultime settimane in casa Thunder, al momento lanciatissimi dopo una fase centrale di stagione complicata e reduci da 11 vittorie consecutive che ne hanno ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, il ruolo di grandi favoriti per la vittoria del titolo il prossimo giugno. Eppure, per Oklahoma City il rientro di Jalen Williams rappresenta comunque una novità attesa dallo scorso 11 febbraio, quando l’ala dei campioni NBA in carica si era procurato uno stiramento poi rivelatosi più impegnativo del previsto. Williams, seconda stella della squadra dietro a Shai Gilgeous-Alexander nella cavalcata che l’anno scorso aveva portato alla conquista del primo anello nella storia della franchigia, aveva già saltato le prime 19 partite della regular season per recuperare dall’intervento al polso destro effettuato in estate e fin qui ha giocato solo 26 partite. Anche senza di lui, però, i Thunder hanno mandato a referto il miglior record della lega, e con lui di nuovo sul parquet non possono che essere sempre più favoriti per confermarsi in vetta alla NBA.
Williams finalmente in campo stanotte
Secondo quanto riportato da ESPN, Williams sarebbe pronto a fare il suo rientro già questa notte nella trasferta sul campo dei Sixers. Considerando che i Thunder hanno ancora 11 partite da giocare in questa regular season, per l’ex Santa Clara il ritorno in campo stanotte sarebbe da premessa ad un periodo di circa due settimane che potrebbe funzionare da fase di preparazione in vista dei playoff. In sua assenza, attorno ad uno SGA ancora una volta probabilissimo MVP, Oklahoma City ha trovato alternative in attacco come Ajay Mitchell o l’ultimo arrivato Jared McCain, ma appare ovvio che il rientro di un giocatore fondamentale per i meccanismi di squadra possa rappresentare un ulteriore crocevia nella stagione dei campioni in carica. Campioni in carica che con un Williams in più si preparano alla difesa del titolo vinto nel giugno dello scorso anno partendo con quello che sembra un vantaggio ancora più netto rispetto alla concorrenza, sia a Ovest che a Est.