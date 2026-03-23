Non che le buone notizie fossero mancate nelle ultime settimane in casa Thunder, al momento lanciatissimi dopo una fase centrale di stagione complicata e reduci da 11 vittorie consecutive che ne hanno ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, il ruolo di grandi favoriti per la vittoria del titolo il prossimo giugno. Eppure, per Oklahoma City il rientro di Jalen Williams rappresenta comunque una novità attesa dallo scorso 11 febbraio, quando l’ala dei campioni NBA in carica si era procurato uno stiramento poi rivelatosi più impegnativo del previsto. Williams, seconda stella della squadra dietro a Shai Gilgeous-Alexander nella cavalcata che l’anno scorso aveva portato alla conquista del primo anello nella storia della franchigia, aveva già saltato le prime 19 partite della regular season per recuperare dall’intervento al polso destro effettuato in estate e fin qui ha giocato solo 26 partite. Anche senza di lui, però, i Thunder hanno mandato a referto il miglior record della lega, e con lui di nuovo sul parquet non possono che essere sempre più favoriti per confermarsi in vetta alla NBA.