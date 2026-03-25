I paragoni Avengers-NBA secondo Tyrese Maxey

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NBA, i paragoni tra Avengers e giocatori NBA secondo Tyrese Maxey

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©Getty

In un divertente segmento nella sua ospitata da Jimmy Fallon, Tyrese Maxey ha trovato un corrispettivo NBA per alcuni Avengers della Marvel, personaggi iconici dei fumetti e dei film come Spider-Man, Iron Man e Captain America. Ecco le sue scelte e le sue spiegazioni

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