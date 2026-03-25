I paragoni Avengers-NBA secondo Tyrese Maxey

In un divertente segmento nella sua ospitata da Jimmy Fallon, Tyrese Maxey ha trovato un corrispettivo NBA per alcuni Avengers della Marvel, personaggi iconici dei fumetti e dei film come Spider-Man, Iron Man e Captain America. Ecco le sue scelte e le sue spiegazioni
- "Per Spider-Man o sono io o Donovan Mitchell. Tutti e due siamo dei ragazzini che vanno al liceo e fanno una vita normale, ma poi arrivata la sera devono combattere il crimine. Nessuno sa chi sono ma lui lo fa perché è una persona genuina, e a noi piace per questo. È il mio preferito"
- "A tutti e due piace vestirsi bene e anche fare i troll su Instagram con le sue didascalie fighe. È divertente, fa proprio ridere, perciò Shai sarebbe il mio Iron Man"
- "Hulk deve essere Isaiah Stewart, come quella volta che ha inseguito LeBron. Non gli si può sfuggire quando si arrabbia"
- "Cap deve essere LeBron. È favoloso, tutto quello che fa è speciale. Come quello che ha fatto alle Olimpiadi come leader di quella squadra, e fa anche un grande lavoro nel guidare la nostra lega"
- "Lo chiamano Luka Magic per un motivo: solo lui può fare le cose che fa, così come solo Thor può fare le cose che fa. È magico. E poi Luka è un grande giocatore e una grande persona"