NBA, Edwards è il re del 4° quarto ai playoff: raggiunge Kobe, LeBron e Durant
Nella notte Anthony Edwards ha trascinato i suoi Timberwolves alla vittoria su San Antonio in gara-4 segnando 36 punti, di cui 16 sono arrivati solo nel decisivo 4° quarto. E con la prestazione contro gli Spurs Ant diventa solamente il 6° giocatore a superare quota 300 punti segnati nei 4° quarti delle partite di playoff prima di compiere 25 anni, entrando in un club alquanto esclusivo
TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA
- 302 punti nei 4° quarti di partite dei playoff prima di compiere 25 anni
- 357 punti nei 4° quarti di partite dei playoff prima di compiere 25 anni
- 388 punti nei 4° quarti di partite dei playoff prima di compiere 25 anni
- 388 punti nei 4° quarti di partite dei playoff prima di compiere 25 anni
- 493 punti nei 4° quarti di partite dei playoff prima di compiere 25 anni
- 625 punti nei 4° quarti di partite dei playoff prima di compiere 25 anni
- La prestazione da 36 punti in gara-4 contro San Antonio ha permesso a Edwards di tagliare anche un altro traguardo storico, perché si è trattato della sua 18° partita da oltre 30 punti ai playoff, un record che gli ha permesso di raggiungere Wade, anche lui a 18 partite oltre i 30 punti ai playoff prima di compiere 25 anni, e di inseguire solo tre autentiche leggende
- 18 partite oltre i 30 punti ai playoff prima di compiere 25 anni
- 22 partite oltre i 30 punti ai playoff prima di compiere 25 anni
- 26 partite oltre i 30 punti ai playoff prima di compiere 25 anni
- 30 partite oltre i 30 punti ai playoff prima di compiere 25 anni