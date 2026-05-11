Nella notte Anthony Edwards ha trascinato i suoi Timberwolves alla vittoria su San Antonio in gara-4 segnando 36 punti, di cui 16 sono arrivati solo nel decisivo 4° quarto. E con la prestazione contro gli Spurs Ant diventa solamente il 6° giocatore a superare quota 300 punti segnati nei 4° quarti delle partite di playoff prima di compiere 25 anni, entrando in un club alquanto esclusivo

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