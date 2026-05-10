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NBA, OKC va 7-0 per iniziare la difesa del titolo: solo cinque squadre ci erano riuscite

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Battendo i Lakers anche in gara-3, Oklahoma City si è portata avanti 3-0 nella serie e si trova ad un passo dalle finali della Western Conference, dove potrebbe arrivare da imbattuta dopo aver liquidato Phoenix al primo turno con un cappotto. E i Thunder sono solo la 5° squadra nella storia della NBA a presentarsi da campione partendo con un 7-0 ai playoff, ma non sempre chi è partito fortissimo ha finito per alzare di nuovo il Larry O’Brien Trophy

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