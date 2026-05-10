NBA, OKC va 7-0 per iniziare la difesa del titolo: solo cinque squadre ci erano riuscite
Battendo i Lakers anche in gara-3, Oklahoma City si è portata avanti 3-0 nella serie e si trova ad un passo dalle finali della Western Conference, dove potrebbe arrivare da imbattuta dopo aver liquidato Phoenix al primo turno con un cappotto. E i Thunder sono solo la 5° squadra nella storia della NBA a presentarsi da campione partendo con un 7-0 ai playoff, ma non sempre chi è partito fortissimo ha finito per alzare di nuovo il Larry O’Brien Trophy
TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA
- Contro Phoenix è stata poco più di una formalità, contro i Lakers rischia di essere la stessa cosa. I Thunder non sembrano fin qui aver incontrato ostacoli in grado di fermarli e, da campioni in carica, hanno iniziato i loro playoff con un secco 7-0. Una difesa del titolo dalla partenza lanciatissima, insomma, che era riuscita solo ad altre cinque squadre reduci dalla vittoria l’anno precedente in tutta la storia della NBA
- 7 vittorie nelle prime sette partite dei playoff
- Si confermano campioni NBA
- 7 vittorie nelle prime sette partite dei playoff (11-0 nella Western Conference)
- Perdono alle Finals contro i Detroit Pistons
- 7 vittorie nelle prime sette partite dei playoff
- Si confermano campioni NBA
- 7 vittorie nelle prime sette partite dei playoff (11-0 nella Western Conference)
- Si confermano campioni NBA
- 7 vittorie nelle prime sette partite dei playoff (8-0 nei primi due turni a Est)
- Perdono alle Finals contro i Golden State Warriors