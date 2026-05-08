Cade Cunningham ha guidato i Detroit Pistons al successo in gara-2 contro i Cleveland Cavaliers realizzando 25 punti e 10 assist. Per lui si tratta della 15^ gara su 15 in carriera con almeno 20 punti a referto: nella storia della NBA solamente tre giocatori hanno fatto meglio di lui per cominciare la propria carriera ai playoff, ecco chi