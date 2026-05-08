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NBA, Cade Cunningham: almeno 20 punti nelle prime 15 ai playoff, solo tre come lui

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©Getty

Cade Cunningham ha guidato i Detroit Pistons al successo in gara-2 contro i Cleveland Cavaliers realizzando 25 punti e 10 assist. Per lui si tratta della 15^ gara su 15 in carriera con almeno 20 punti a referto: nella storia della NBA solamente tre giocatori hanno fatto meglio di lui per cominciare la propria carriera ai playoff, ecco chi

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