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NBA, e se le stelle del calcio giocassero a basket? Secondo Doncic andrebbe così

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Oltre a essere una delle stelle più brillanti della NBA, Luka Doncic è anche un grande appassionato di calcio, motivo per cui è stato scelto come ambasciatore per i Mondiali che si terrano dal prossimo 11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. E lo sloveno ha quindi accettato di mettersi alla prova su Instagram, tentando di azzardare paragoni tra i protagonisti annunciati del massimo torneo calcistico e le superstar del basket

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