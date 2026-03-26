NBA, e se le stelle del calcio giocassero a basket? Secondo Doncic andrebbe così
Oltre a essere una delle stelle più brillanti della NBA, Luka Doncic è anche un grande appassionato di calcio, motivo per cui è stato scelto come ambasciatore per i Mondiali che si terrano dal prossimo 11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. E lo sloveno ha quindi accettato di mettersi alla prova su Instagram, tentando di azzardare paragoni tra i protagonisti annunciati del massimo torneo calcistico e le superstar del basket
- Luka Doncic non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio, anzi, ha spesso sostenuto che l’averci giocato, da attaccante, quando era bambino abbia facilitato il suo percorso successivo nel basket. Tifosissimo del Real Madrid, tra le cui fila ha trascorso tutto il suo periodo formativo, lo sloveno è quindi praticamente perfetto nel ruolo di ambasciatore dei prossimi Mondiali di calcio e sembra essersi divertito parecchio nel creare parallelismi tra i grandi del pallone e le superstar della NBA
- Norvegia
- Kevin Durant (ma più giovane)
- Argentina
- Michael Jordan
- Francia
- Nikola Jokic
- Brasile
- Steph Curry
- Portogallo
- LeBron James