Oltre a essere una delle stelle più brillanti della NBA, Luka Doncic è anche un grande appassionato di calcio, motivo per cui è stato scelto come ambasciatore per i Mondiali che si terrano dal prossimo 11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. E lo sloveno ha quindi accettato di mettersi alla prova su Instagram, tentando di azzardare paragoni tra i protagonisti annunciati del massimo torneo calcistico e le superstar del basket