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NBA, Il nuovo look di Minnesota: ridisegnate le maglie e il campo, Garnett uomo immagine

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Nella giornata di ieri i Timberwolves hanno annunciato un rebranding dell’immagine della franchigia, che passa dalle maglie, con tre nuove versioni a metà tra il vintage e lo sguardo verso il futuro, dal nuovo logo e anche dal look del parquet del Target Center. E oltre a Jaden McDaniels e Naz Reid, punti fermi della squadra, a fare da uomo simbolo per il rebranding è Kevin Garnett, leggenda di Minnesota 

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