NBA, Il nuovo look di Minnesota: ridisegnate le maglie e il campo, Garnett uomo immagine
Nella giornata di ieri i Timberwolves hanno annunciato un rebranding dell’immagine della franchigia, che passa dalle maglie, con tre nuove versioni a metà tra il vintage e lo sguardo verso il futuro, dal nuovo logo e anche dal look del parquet del Target Center. E oltre a Jaden McDaniels e Naz Reid, punti fermi della squadra, a fare da uomo simbolo per il rebranding è Kevin Garnett, leggenda di Minnesota
- Audace, significativa e connessa ai tifosi e alla comunità locale. Ecco come Minnesota ha concepito la sua nuova immagine, con maglie, campo e logo che guardano alla storia della franchigia ma anche verso il futuro della squadra, puntando su uomini immagine che incarnano proprio la continuità tra passato, presente e futuro dei Timberwolves
- Tornato da qualche mese a collaborare con la franchigia in cui ha speso la gran parte della sua carriera in NBA, Kevin Garnett è più che mai ambasciatore dei Timberwolves anche nella campagna di rebranding inaugurata ieri
- La nuova immagine dei Timberwolves coinvolge anche il parquet del Target Center di Minneapolis
- Nel rebranding di Minnesota sono previste due versioni del parquet del palazzetto di casa
- Prima versione della nuova maglia dei Timberwolves
- Seconda versione della nuova maglia dei Timberwolves
- Terza versione della nuova maglia dei Timberwolves
- Colonna dei Timberwolves, Jaden McDaniels fa bella mostra della sua canotta numero 3 dopo il rebranding di Minnesota
- Sesto uomo insostituibile per coach Chris Finch, anche Naz Reid ha posato con la nuova canotta numero 11 dei Timberwolves