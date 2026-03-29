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NBA, i Bucks fuori dai playoff dopo dieci anni: ora si apre il dopo Antetokounmpo?

NBA

Con la pesante sconfitta casalinga subita dagli Spurs nella notte Milwaukee è stata matematicamente eliminata dalla corsa al play-in e quindi anche a quella per i playoff. Un appuntamento, quello con la post-season, che i Bucks non mancavano da dieci anni e che ora potrebbe portare in estate a grandi cambiamenti. A partire dal possibile addio dell’uomo simbolo della franchigia

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In realtà era solo questione di tempo e di incroci di risultati, perché era chiaro ormai da diverse settimane che iBucks non avrebbero più potuto recuperare il terreno perso nei confronti della zona play-in della Eastern Conference. La certezza matematica di chiudere l’annata con il termine della regular season, però, Milwaukee l’ha avuto solo nella notte e la sentenza è arrivata nel peggiore dei modi possibili. La sconfitta interna conto San Antonio, infatti, è stata di quelle nettissime, con la squadra, priva di diversi elementi importanti del roster, ad alzare una virtuale bandiera bianca già dai primi possessi. Per i Bucks, quindi, l’eliminazione dalla post-season significa rinunciare ad un appuntamento divenuto fisso negli ultimi dieci anni, visto che l’ultima volta che Milwaukee non era andata ai playoff era il 2016. E, ancor di più, per la franchigia si apre ora una fase assai delicata che pare dover passare quasi per forza dall’addio all’uomo simbolo che l’ha riportata in vetta alla NBA.

Milwaukee, Giannis e un futuro a tinte cupe

Contro San Antonio Giannis Antetokounmpo non era in campo, saltando quella che è stata la 6^ partita consecutiva saltata in una regular season in cui ha fin qui giocato solo 36 gare totali, un numero che, salvo sorprese clamorose, non dovrebbe variare nelle prossime due settimane. I tanti problemi fisici accusati dal greco in questa stagione hanno certamente pesato molto sul rendimento complessivo della squadra, ma l’impressione è che qualcosa si sia irrimediabilmente rotto tra l’ambiente dei Bucks e la sua stella. Tra dichiarazioni dirette e voci filtrate dalle porte dello spogliatoio, insomma, il quadro che viene dipinto vedrebbe Antetokounmpo avviato a chiudere la sua avventura a Milwaukee, culminata con la conquista del secondo titolo nella storia della franchigia nel 2021, già dalla prossima estate. E dopo il boccone amaro dell’eliminazione matematica dai playoff, il prossimo passo potrebbe consistere nella trade, forse ormai inevitabile, con cui Giannis potrebbe per la prima volta finire a vestire la maglia di una altra squadra della NBA

Approfondimento

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