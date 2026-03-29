In realtà era solo questione di tempo e di incroci di risultati, perché era chiaro ormai da diverse settimane che iBucks non avrebbero più potuto recuperare il terreno perso nei confronti della zona play-in della Eastern Conference. La certezza matematica di chiudere l’annata con il termine della regular season, però, Milwaukee l’ha avuto solo nella notte e la sentenza è arrivata nel peggiore dei modi possibili. La sconfitta interna conto San Antonio, infatti, è stata di quelle nettissime, con la squadra, priva di diversi elementi importanti del roster, ad alzare una virtuale bandiera bianca già dai primi possessi. Per i Bucks, quindi, l’eliminazione dalla post-season significa rinunciare ad un appuntamento divenuto fisso negli ultimi dieci anni, visto che l’ultima volta che Milwaukee non era andata ai playoff era il 2016. E, ancor di più, per la franchigia si apre ora una fase assai delicata che pare dover passare quasi per forza dall’addio all’uomo simbolo che l’ha riportata in vetta alla NBA.