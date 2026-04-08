È un periodo decisamente pieno di eventi per coach Doc Rivers. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo prossimo inserimento nella Hall of Fame a metà agosto, forte del sesto maggior numero di vittorie tra gli allenatori NBA e recordman tra quelli in attività, l’allenatore dei Milwaukee Bucks è alle prese con diverse situazioni complicate. La prima riguarda inevitabilmente quella di Giannis Antetokounmpo, che ha espresso in maniera inequivocabile la sua volontà di tornare in campo prima della fine della regular season. Un’altra riguarda invece un recente articolo di ESPN nel quale sei diverse persone hanno riportato una sua frase che avrebbe irritato lo spogliatoio dei Milwaukee Bucks, nei confronti dei quali Rivers si è rivolto invitando tutti a "controllare il mio curriculum" e di aver "portato squadre ai playoff e al titolo anche quando non avrebbero dovuto arrivarci. E pensavo che questa squadra fosse una di quella. Io so tutto quello che succede all’interno di questa franchigia".