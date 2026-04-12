Redick: "Tutti vogliono giocare contro i Lakers"

Prima dell’ultima partita vinta coi Phoenix Suns, l'allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha ammesso che il resto della Western Conference vuole contro i gialloviola al primo turno dei playoff, complici gli infortuni di Luka Doncic e Austin Reaves. "Sono sicuro che è così, perciò tanto vale dirlo apertamente" ha detto il coach

I Los Angeles Lakers affrontano l’ultima notte di regular season senza sapere quale sarà il loro destino. I Denver Nuggets infatti hanno deciso di tenere a riposo quasi tutti i loro giocatori di rotazione tranne Nikola Jokic, lasciando così aperta la possibilità di scendere al quarto posto in classifica in caso di sconfitta coi San Antonio Spurs. Un ko di Denver aprirebbe uno scenario in cui i Lakers, forti del tie-breaker nei confronti dei Nuggets, risalirebbero al terzo posto in classifica con una vittoria interna con gli Utah Jazz, affrontando così i Minnesota Timberwolves al primo turno dei playoff, mentre Denver finirebbe contro gli Houston Rockets. Dal canto loro, per i Lakers la cosa più importante è fare in modo che Luka Doncic e Austin Reaves siano in condizione di scendere in campo ai playoff, anche se sono alle prese con infortuni che normalmente richiedono diverse settimane di stop e anche in caso di recupero non saranno al 100%. "Sono sicuro che tutti in questo momento vorrebbero giocare contro di noi" ha detto coach JJ Redick senza mezzi termini. "Ci sono squadre che possono cominciare a fare ragionamenti anche in vista del secondo turno dei playoff. Abbiamo visto squadre che tengono fuori tutto il loro quintetto base, ma non è una cosa di cui possiamo preoccuparci. Dobbiamo trovare una formula e la convinzione che possiamo avere successo, concentrandoci solo su quello che è davanti a noi".