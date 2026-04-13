La notizia era a dire il vero nell’aria da tempo e nella notte, proprio mentre si giocava l’ultima gara di regular season con i Bucks impegnati a Philadelphia, ESPN ne ha dato conferma: Doc Rivers non sarà l’allenatore di Milwaukee nella prossima stagione. Si chiude così un’avventura durata tre stagioni e in cui l’ex coach di Clippers e Celtics ha ottenuto risultati molto al di sotto delle attese

Che il rapporto tra Milwaukee e Doc Rivers fosse arrivato agli sgoccioli lo si era capito da tempo e le parole del coach arrivate in più occasioni nel corso delle ultime settimane portavano in direzione di un divorzio che ora, stando a quanto riportato da ESPN, sarebbe di fatto imminente. Arrivato sulla panchina dei Bucks nel gennaio del 2024 per sostituire Adrian Griffin, l’ex Clippers e Celtics avrebbe ancora un anno di contratto con i Bucks, ma in accordo con la dirigenza della franchigia si sarebbe deciso di chiudere il tutto con un anno d’anticipo, anche se al momento non è ancora chiaro se Rivers resterà nelle vesti di consulente oppure se verrà direttamente liquidato con tanto di competenze spettanti per la stagione 2026-27.