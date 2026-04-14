Nella regular season appena terminata Kon Knueppel e LaMelo Ball hanno chiuso rispettivamente al 1° e al 2° posto per triple totali segnate, diventando solamente la seconda coppia di compagni nella storia della NBA a occupare le prime due posizioni della specifica classifica. E l’unico precedente riporta ai tempi d’oro di Golden State con gli Splash Brothers, che ora potrebbero aver trovato i loro eredi

I segreti dietro alla sorprendente stagione di Charlotte , che dopo una partenza complicata questa notte si gioca la possibilità di tenere vivo il sogno di tornare ai playoff dopo dieci anni d’assenza nella prima sfida del play-in dell’Est contro Miami , sono molti e di varia natura. Di certo, però, l’architrave su cui coach Charles Lee ha costruito una identità tattica ormai più che solida è evidente a tutti: la capacità di colpire dalla lunga distanza di LaMelo Ball e Kon Knueppel . Il playmaker , limata qualche sbavatura nella selezione di tiro, è infatti finito 2° per triple totali segnate in stagione a quota 272 , mentre il rookie ex Duke ha confermato di essere pronto eccome a giocare in NBA finendo addirittura al 1° con 273 .

LaMelo e Kon, i nuovi Splash Brothers?

Una combinazione, quella che vede due compagni di squadra occupare le prime due posizioni della classifica delle triple totali segnate, che in precedenza era riuscita solo ad un’altra coppia di guardie. I nomi sono ovviamente quelli di Steph Curry e Klay Thompson, riusciti nell’impresa per ben quattro stagioni consecutive con la maglia degli Warriors dal 2014 al 2017. E a Charlotte, ovviamente, farebbero carte false pur di vedere Ball e Knueppel ripercorrere le tappe di Curry e Thompson, trasformandosi così in una sorta di nuovi Splash Brothers. Magari a iniziare proprio dalla partita in programma questa notte contro gli Heat e che può valere un primo passo verso un futuro che, visto da qui, appare decisamente promettente.