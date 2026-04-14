La sua prima stagione in NBA si è chiusa con soddisfazioni scarse a livello di risultati e con un infortunio all’ultima gara di regular season, ma Cooper Flagg ha comunque scritto la storia negli scorsi mesi. Migliore di Dallas per punti, rimbalzi, assist e palle rubate, dalla stagione 1973-74 un solo altro rookie era riuscito a guidare la sua squadra in tutte le principali voci statistiche. E si tratta di una vera e propria leggenda

Il record di squadra , 26-56 , è di quelli che lasciano poco spazio ai sorrisi, ma nella prima stagione di Cooper Flagg in NBA ci sono comunque numeri da record . La prima scelta al Draft del 2025 non ha infatti deluso le attese, piuttosto importanti, che ne accompagnavano l’ingresso tra i professionisti l’estate scorsa. E se Dallas , per questioni con cui l’ex Duke non ha nulla a che fare, ha faticato parecchio, Flagg , vent’anni da compiere il prossimo dicembre, ha primeggiato in praticamente tutte le voci statistiche principali , risultando per distacco il migliore tra i Mavs .

L’annata di Flagg e il confronto con Jordan

Con i suoi 21 punti, 6.7 rimbalzi, 4.5 assist e 1.2 palloni recuperati di media a partita, Flagg è stato il migliore tra i compagni che, a dire il vero, tra assenze per infortunio e problemi vari non hanno rappresentato una concorrenza proprio agguerrita. Il dato, ad ogni modo, rimane, e va ad affiancarsi ad un unico precedente da quando, nella stagione 1973-74, la NBA conteggia tutte quelle voci statistiche. L’unico rookie a guidare la sua squadra per punti, rimbalzi, assist e palle rubate prima di Flagg è infatti stato Michael Jordan, autore di un’annata da 28.2 punti, 6.5 rimbalzi, 5.9 assist e 2.4 palloni recuperati a partita con i Bulls della stagione 1984-85. E a Dallas, ovviamente, si augurano che il parallelo tra Flagg e Jordan prosegua lungo la traiettoria che ha portato la leggenda di Chicago a scrivere pagine indimenticabili della storia della NBA.