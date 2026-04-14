Dopo una settimana trascorsa in Spagna, dove avrebbe ricevuto dei trattamenti speciali all’infortunio alla coscia sinistra, Luka Doncic starebbe rientrando a Los Angeles e dovrebbe raggiungere i compagni già venerdì. I Lakers sono attesi a gara-1 della serie con Houston sabato notte, ma lo sloveno non ci sarà e sulle tempistiche del suo possibile ritorno in campo al momento non ci sono certezze
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Per i Lakers si avvicina l’esordio ai playoff, in programma sabato notte con gara-1 della serie di primo turno contro Houston, e di certezza al momento in casa gialloviola ce n’è solo una: Luka Doncic sarà con la squadra, ma non scenderà in campo. Lo sloveno, dopo una settimana trascorsa in Spagna, dove ha ricevuto diverse iniezioni e trattamenti particolari allo scopo di accelerare il recupero dall’infortunio alla coscia sinistra, è infatti atteso di ritorno a Los Angeles per venerdì e raggiungerà subito i compagni. Per quanto riguarda la sua presenza in canotta e pantaloncini, invece, di certezze al momento non ce ne sono.
Doncic, Reaves e le prospettive dei Lakers
I Lakers, che devono fare a meno anche dell’altro infortunato Austin Reaves, non hanno fornito tempistiche circa il possibile rientro in campo di Doncic, fuori dallo scorso 2 aprile dopo aver abbandonato la partita contro Oklahoma City. Di norma, per il tipo di infortunio patito dall’ex Dallas, il recupero prevederebbe un mese di stop, ma è evidente a tutti che con i playoff in arrivo l’idea sia quella di provare ad accelerare e, prevedibilmente, essere in campo nella seconda parte della serie con Houston, ammesso che la serie stessa vada lunga, o, nel caso di passaggio del turno, in quella successiva, presumibilmente proprio contro i Thunder. Senza Doncic i Lakers hanno chiuso la regular season con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte e ora, ancora una volta, in vista della sfida ai Rockets si affideranno al super veterano LeBron James, unica delle tre stelle della squadra a disposizione di coach JJ Redick.