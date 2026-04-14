Dopo una settimana trascorsa in Spagna, dove avrebbe ricevuto dei trattamenti speciali all’infortunio alla coscia sinistra, Luka Doncic starebbe rientrando a Los Angeles e dovrebbe raggiungere i compagni già venerdì. I Lakers sono attesi a gara-1 della serie con Houston sabato notte, ma lo sloveno non ci sarà e sulle tempistiche del suo possibile ritorno in campo al momento non ci sono certezze

Per i Lakers si avvicina l’esordio ai playoff, in programma sabato notte con gara-1 della serie di primo turno contro Houston, e di certezza al momento in casa gialloviola ce n’è solo una: Luka Doncic sarà con la squadra, ma non scenderà in campo. Lo sloveno, dopo una settimana trascorsa in Spagna, dove ha ricevuto diverse iniezioni e trattamenti particolari allo scopo di accelerare il recupero dall’infortunio alla coscia sinistra, è infatti atteso di ritorno a Los Angeles per venerdì e raggiungerà subito i compagni. Per quanto riguarda la sua presenza in canotta e pantaloncini, invece, di certezze al momento non ce ne sono.