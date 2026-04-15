Golden State sfida i Clippers col dubbio Curry

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NBA Play-in, Golden State sfida i Clippers col dubbio legato a Steph Curry

NBA
©Getty

Il torneo play-in mette subito di fronte Clippers e Golden State per una sfida da dentro o fuori: chi vince avanza per affrontare i Phoenix Suns, chi perde vede concludersi la propria stagione. Gli Warriors fanno visita all’Intuit Dome col dubbio legato a Steph Curry, che come Kristaps Porzingis e Al Horford avrà un limite al suo minutaggio

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C’è una parte dei Golden State Warriors che sotto sotto vorrebbe che questa stagione, funestata da mille problemi fisici a partire dall’infortunio al crociato di Jimmy Butler, finisse presto. Dopo essersi assicurati da settimane il decimo posto in classifica, gli Warriors affrontano la sfida al play-in sul campo degli LA Clippers, contro i quali hanno perso l’ultima gara di regular season per 115-110 a rotazioni molto allargate, ma potendo comunque contare su Steph Curry. Prima della sfida che deciderà chi avanzerà ad affrontare i Phoenix Suns per l’ottavo seed, coach Steve Kerr ha ribadito che i tre veterani Steph Curry, Kristaps Porzingis e Al Horford avranno un limite di 40 minuti, motivo per cui potrebbero essere costretti a scelte drastiche nel caso in cui la sfida finisca al supplementare. "So che non è un’opinione popolare negli uffici della lega, ma è chiaro che dobbiamo giocare meno partite — togliendone dieci dal nostro calendario" aveva detto lo scorso mese. "Renderebbe la lega più competitiva e più in salute".

Intanto Butler trolla sui social: "Sono in dubbio per mercoledì"

Nel frattempo Jimmy Butler, che utilizza da sempre i social per non prendersi troppo sul serio, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha scritto "Sono in lista infortunati come 'in dubbio' per la partita di mercoledì contro i Clippers, rimanete sintonizzati per aggiornamenti". In realtà non c’è alcuna possibilità che Butler scenda in campo, essendo passati meno di tre mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore dello scorso 19 gennaio — e anche nella lista infortunati reale dei Golden State Warriors è presente come “out”, così come Moses Moody e Quinten Post. Dall’altra parte invece dovrebbe essere presente Kawhi Leonard, che ha saltato l’ultima gara di regular season ma non è in lista infortunati per i Clippers, dove figurano Bradley Beal (out), Yanic Konan Niederhauser (out) e Isaiah Jackson (questionable).

Approfondimento

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