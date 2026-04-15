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NBA, niente playoff per Simone Fontecchio: sarà free agent in estate

NBA
©Getty

La quarta stagione in NBA di Simone Fontecchio si è conclusa con soli 6 minuti in campo nella sfida al play-in persa da Miami sul campo di Charlotte dopo un supplementare. L'azzurro non ha lasciato il segno accumulando solo un rimbalzo e una stoppata con un errore al tiro: in estate sarà free agent per la prima volta, anche se la sua preferenza è quella di restare a Miami

Si è conclusa con pochi minuti in campo ed una eliminazione bruciante la prima stagione di Simone Fontecchio ai Miami Heat, la quarta della sua carriera in NBA. L'azzurro è sceso in campo solamente per sei minuti nella sfida del play-in sul campo degli Charlotte Hornets, senza lasciare il segno con solo un rimbalzo, un errore al tiro e una stoppata (quella ai danni di LaMelo Ball che ha portato poi all'infortunio di Bam Adebayo con uno sgambetto della stella di Charlotte), senza più vedere il campo nel quarto periodo e overtime. Gli Heat hanno poi perso dopo un tempo supplementare al termine di una gara pazza, in cui avevano avuto il tiro per vincerla sia nei regolamentari (con un errore al tiro di Tyler Herro) che all'overtime (stoppata di Miles Bridges su Davion Mitchell). 

Fontecchio sarà free agent: "Vorrei restare a Miami"

Si conclude così la stagione di Fontecchio, atteso ad un estate importante: a 30 anni compiuti sarà free agent e potrà decidere del suo destino. La sua preferenza - raccontata a Massimo Marianella per Sky Sport Insider - è quella di restare a Miami, sia per motivi cestistici che familiari. "Mi piacerebbe moltissimo, ma sappiamo tutti come funziona il business qui e di realmente scontato non c’è nulla. Per la prima volta però sarò unrestricted free agent quindi con la possibilità di poter scegliere anch’io il mio futuro. Mi piacerebbe molto rimanere qui, non vorrei spostare un'altra volta la famiglia perché a Miami ci troviamo benissimo e, altrettanto importante per me, io qui sto davvero bene con tutti, dalla proprietà al coaching staff e soprattutto dentro questo spogliatoio, che è speciale per il gruppo che si è venuto a creare. A fine stagione parlerò con la società, ma la mia speranza sarebbe quella di rimanere qui".

Approfondimento

Fontecchio: "Obiettivo playoff, resterei a Miami"

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