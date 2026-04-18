Lakers-Rockets: gara-1 alle 2.30 su Sky Sport

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NBA, è di nuovo LeBron contro Durant: gara-1 Lakers-Rockets alle 2.30 su Sky Sport

NBA

LeBron James e Kevin Durant non si incontrano ai playoff dal 2018 e, a otto anni di distanza, sono ancora i due veterani i protagonisti più attesi nella sfida del primo turno che vede di fronte Lakers e Rockets, anche se KD è in dubbio per un problema al ginocchio. Diretta questa notte alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento LIVE a cura di Davide Pessina e Flavio Tranquillo

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Ancora loro due, otto anni dopo, uno di fronte all’altro. LeBron James e Kevin Durant tornano ad affrontarsi ai playoff, dove non scendevano sullo stesso campo dal lontano 2018, ovvero da gara-4 delle Finals vinte dagli Warriors di KD sugli ultimi Cavs guidati da LeBron. E, anche se in teoria non dovrebbe essere così, saranno ancora loro due a guidare Lakers e Rockets. I gialloviola, d’altronde, in assenza di Luka Doncic e Austin Reaves, sul cui rientro non ci sono tempistiche definite, non possono che affidarsi al talento e all’esperienza di James. Houston, invece, dopo una regular season caratterizzata da alti e bassi dovrà chiedere ulteriori sforzi a Durant, arrivato in Texas con l’idea di sobbarcarsi un volume di gioco minore rispetto al passato ma costretto a fare gli straordinari per sopperire alle manchevolezze della squadra. L'ex Suns e Nets, peraltro, è dato in forse per la partita d'esordio della serie a causa di una contusione al ginocchio destro. L’appuntamento con gara-1 che apre la serie è per questa notte alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, e poi in replica domani domenica 19 aprile sempre su Sky Sport Basket

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