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NBA, Brooklyn conferma coach Fernandez: contratto pluriennale per lui e il suo staff

NBA

Reduci da due stagioni complicate sotto la sua guida, i Nets hanno deciso comunque di dare un segnale a coach Jordi Fernandez e al suo staff concedendogli un prolungamento contrattuale. E, in attesa di una iniezione di talento al prossimo Draft, Brooklyn affida al catalano il proprio futuro

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Il bilancio, non proprio esaltante, dice 46 vittorie e 118 sconfitte, risultato di un biennio non proprio indimenticabile dal punto di vista dei risultati. A Brooklyn, però, sembrano credere profondamente nel progetto tecnico con a capo Jordi Fernandez, coach che due anni fa era stato chiamato alla guida dei Nets da esordiente assoluto nel ruolo di capo allenatore. Tanto che ieri, dopo una regular season chiusa al terzultimo posto nella Eastern Conference con solamente il 24% di vittorieFernandez e tutto il suo staff sono stati premiati con un rinnovo pluriennale del contratto che li lega alla franchigia.

Brooklyn guarda al futuro

Con ben cinque rookie scelti al primo giro del Draft dello scorso anno, nella regular season appena terminata i Nets avevano il roster dall’età media più giovane di tutta la NBA. Logico, quindi, che la futuribilità sia stata e rimanga la vera priorità a Brooklyn, che alla Lottery del prossimo 11 maggio avrà il 40% di possibilità di accaparrarsi una delle prime tre scelte al Draft 2026, eventualità che in casa Nets non si verifica dal lontano 2010. E con circa 30 milioni di spazio salariale, oltre a 13 prime e 19 seconde scelte ai Draft dei prossimi anniBrooklyn potrebbe avere ampi margini per migliorare l’organico a disposizione del confermatissimo Fernandez anche attraverso il mercato

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