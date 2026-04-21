Dopo la bella vittoria in gara-1, i Lakers si preparano ad affrontare Houston questa notte in gara-2 (diretta con commento originale su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 4.30 e in replica domani mercoledì 22 aprile con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna). E se per i Rockets permane il dubbio sulla presenza di Kevin Durant, già costretto a dare forfait in gara-1 per un problema al ginocchio destro, coach JJ Redick sa di non poter contare su Austin Reaves e soprattutto su Luka Doncic. Lo sloveno, reduce da una regular season giocata a livello di MVP, si è infortunato alla gamba sinistra lo scorso 2 aprile nella gara contro Oklahoma City e, considerando il tipo di infortunio subito, l’impressione era che sarebbe dovuto rimanere fermo per circa un mese. Un’impressione che però potrebbe venire smentita dagli eventi.