Fuori dallo scorso 2 aprile per un infortunio al bicipite femorale sinistro, alla vigilia di gara-2 della serie contro i Rockets Luka Doncic è tornato ad allenarsi con i compagni. Al momento i Lakers continuano a non fornire una tempistica di massima stimata in circa un mese, per il recupero dello sloveno, ma dall’ambiente gialloviola filtra un certo ottimismo e il rientro in campo dell’ex Dallas potrebbe arrivare prima del previsto
I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
Dopo la bella vittoria in gara-1, i Lakers si preparano ad affrontare Houston questa notte in gara-2 (diretta con commento originale su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 4.30 e in replica domani mercoledì 22 aprile con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna). E se per i Rockets permane il dubbio sulla presenza di Kevin Durant, già costretto a dare forfait in gara-1 per un problema al ginocchio destro, coach JJ Redick sa di non poter contare su Austin Reaves e soprattutto su Luka Doncic. Lo sloveno, reduce da una regular season giocata a livello di MVP, si è infortunato alla gamba sinistra lo scorso 2 aprile nella gara contro Oklahoma City e, considerando il tipo di infortunio subito, l’impressione era che sarebbe dovuto rimanere fermo per circa un mese. Un’impressione che però potrebbe venire smentita dagli eventi.
Luka già in campo, i Lakers sperano
Doncic, che subito dopo l’infortunio contro i Thunder era volato in Spagna per sottoporsi a trattamenti specifici, è tornato a Los Angeles alla fine della settimana scorsa e in gara-1 sabato notte era regolarmente a bordocampo a sostenere i compagni. Fin qui tutto normale, quindi, solo che negli allenamenti che hanno animato la vigilia di gara-2 lo sloveno è stato visto in palestra insieme al resto della squadra, partecipando ad una parte delle esercitazioni con gli altri giocatori. Ufficialmente sia Doncic che Reaves sono considerati indisponibili per la gara di stanotte, ma dall’ambiente gialloviola filtra un moderato ottimismo circa il possibile rientro dell’ex Dallas con tempistiche probabilmente più corterispetto a quanto prospettato al momento dell’infortunio. Buona parte del destino dei Lakers in questi playoff, d’altronde, passa proprio da Luka e dal suo celere ritorno sul parquet.