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NBA, Alexander-Walker è il giocatore più migliorato della stagione: battuti Duren e Avdija

NBA

Protagonista di una grande stagione con la maglia degli Hawks, Nickeil Alexander-Walker ha battuto la concorrenza di Jalen Duren e Deni Avdija, a loro volta reduci da un’annata straordinaria con Detroit e Portland, aggiudicandosi il premio di giocatore più migliorato dell’anno

 

LA CRESCITA INASPETTATA DI ALEXANDER-WALKER

 

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Era il grande favorito e alla fine ha vinto lui la corsa al premio di giocatore più migliorato dell’anno, degna conclusione di una stagione davvero al di sopra delle aspettative per Nickeil Alexander-Walker. Passato da Minnesota, dove ricopriva il ruolo di 6° uomo, ad Atlanta nella scorsa estate, Alexander-Walker ha di fatto raddoppiato i punti di media a partita, passati da 9.4 a 20.8, incrementando il suo rendimento praticamente ad ogni voce statistica e guadagnandosi il posto in quintetto negli Hawks del dopo Trae Young, peraltro ampiamente in corsa per passare il primo turno dei playoff contro New York. Dietro ad Alexander-Walker si sono classificati Jalen Duren e Deni Avdija, primi inseguitori lasciati però a distanza dal giocatore più migliorato dell’anno.

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