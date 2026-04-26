Toronto-Cleveland gara-4 alle 19 su Sky Sport

Tra le otto serie del primo turno di playoff, quella tra Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers è l’unica che non ha ancora visto una vittoria in trasferta nelle prime tre gare. Fino a questo momento il fattore campo è sempre stato rispettato, con Cleveland vincente nelle prime due gare davanti al proprio pubblico e i Raptors capaci di fare lo stesso con un grande ultimo quarto da 43-23 per conquistare il primo successo nella serie. C’è da scommettere che la squadra di Darko Rajakovic vorrà fare lo stesso anche in gara-4 per riportare la serie a Cleveland sul 2-2, mentre i Cavs — che hanno avuto solo 33 punti dalla coppia Donovan Mitchell-James Harden — vorranno rimettere le cose a posto e tornare a casa assicurandosi la possibilità, con un successo in Canada, di chiudere i conti in gara-5. La sfida comunque è apertissima e tutta da vivere: appuntamento in diretta alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.