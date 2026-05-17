NBA, 60 vittorie in regular season e più gare-7 ai playoff? Detroit insegue la storia
Questa notte i Pistons sfideranno Cleveland in una gara-7 che vale le finali della Eastern Conference. E giusto due settimane fa Cade Cunningham e compagni facevano lo stesso contro Orlando, battuta proprio in gara-7 al termine di una serie di primo turno combattutissima. Nella storia della NBA sono solo otto le squadre che dopo aver vinto più di 60 partite in regular season sono riuscite a vincere anche più di una gara-7 ai playoff, e le loro stagioni si sono spesso concluse con la conquista del titolo
- Vittorie in regular season: 60
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 60
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 62
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 62
- Gare-7 vinte ai playoff: 3
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 60
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: sconfitti 4-2 da San Antonio alle finali di Conference
- Vittorie in regular season: 66
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 66
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 68
- Gare-7 vinte ai playoff: 2
- Esito della stagione: campioni NBA
- Vittorie in regular season: 60
- Gare-7 vinte ai playoff: 1 (contro Orlando)
- Esito della stagione: con una vittoria in gara-7 sui Cavs Detroit può andare alle finali di Conference