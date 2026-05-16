La nottata si è chiusa con la sconfitta casalinga dei suoi Cavs in gara-6 contro Detroit, ma per James Harden è almeno arrivato un traguardo storico. I 23 punti segnati ai Pistons gli hanno infatti consentito di superare Steph Curry e di agguantare il 10° posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre ai playoff, diventando così il terzo giocatore ancora in attività a entrare nella top-10

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