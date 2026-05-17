NBA, inizia la corsa per Antetokounmpo: dieci squadre sognano il grande colpo di mercato
Manca solo un nome, che uscirà questa notte da gara-7 tra Detroit e Cleveland, per completare il quadro delle quattro squadre che si giocheranno il titolo. Per tutte le altre, già eliminate o addirittura non arrivate ai playoff, è già tempo di mercato. E il nome che ormai da tempo si trova al centro dei rumors è quello di Giannis Antetokounmpo, in uscita da Milwaukee e, secondo ESPN, con ben dieci squadre pronte a fare il possibile per portarselo a casa
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- Le prime voci su un suo possibile addio ai Bucks risalgono addirittura alla scorsa estate, ma per tutta l’ultima stagione tra Giannis Antetokounmpo e Milwaukee la situazione è andata solo peggiorando. Il greco, potenziale free agent nell’estate del 2027, sembra ormai destinato a cambiare squadra per la prima volta nella sua carriera NBA e secondo ESPN sono dieci le squadre che lo avrebbero messo in cima alla lista dei desideri
- Con la conferma in panchina di Steve Kerr per altri due anni gli Warriors puntano a regalare a Steph Curry un’ultima chance di vincere il titolo. E quale miglio viatico dell’arrivo di Giannis per provare a tornare competitivi a Ovest?
- Quando c’è una stella di prima grandezza sul mercato, gli Heat fanno sempre parte del gruppo di squadra che prova a portarsela a casa. Da troppi anni a South Beach manca un giocatore del livello di Antetokounmpo e il suo arrivo darebbe la scossa ad un ambiente che ultimamente è abituato a sostare in zona play-in a Est
- Jaylen Brown, tra dichiarazioni controverse e rumors sempre più insistenti, sembra essere diventato un caso a Boston e i Celtics, per stessa ammissione del loro massimo dirigente Brad Stevens, hanno bisogno di cambiare qualcosa in estate. Antetokounmpo rappresenterebbe un innesto in grado di far tornare i biancoverdi grandi favoriti a Est nella corsa per il titolo
- La stagione dei Cavs è ancora in corso e questa notte li attende una gara-7 cruciale sul campo dei Pistons, ma è opinione comune che l’attuale struttura della squadra non sia davvero competitiva per il titolo. A Cleveland potrebbero quindi sacrificare pezzi importanti del roster, prima di tutto Evan Mobley, per provare a fare il salto di qualità definitivo inserendo Giannis
- Eliminati al primo turno dai Lakers, i Rockets hanno chiuso così una stagione assai complicata e che ha mostrato limiti evidenti per una squadra che, in teoria, doveva puntare al titolo. Tra giocatori che potrebbero interessare a Milwaukee e scelte ai prossimi Draft, Houston sembra avere tutto ciò che serve per dire la sua nella corsa a Antetokounmpo
- Se gli Heat sono da considerare sempre in corsa quando sul mercato c’è una superstar, i Lakers non sono affatto da meno. Il roster dei gialloviola, eliminati con tanto di cappotto da Oklahoma City al secondo turno dei playoff, è assai fluido dal punto di vista contrattuale e affiancare Giannis a Luka Doncic sarebbe un colpo davvero sensazionale
- La serie di secondo turno dei playoff persa nettamente contro San Antonio ha ribadito una cosa peraltro già nota: per puntare davvero in alto i Timberwolves hanno bisogno di affiancare un’altra stella a Anthony Edwards. E sul mercato non c’è nessuno del livello di Antetokounmpo
- In attesa di scoprire se dovranno affrontare i Pistons o i Cavs in finale di Conference, i Knicks restano concentrati sul traguardo delle Finals, dove però sanno già che l’avversaria potrebbe risultare di un altro livello. E allora non è da escludere che per puntare davvero al Larry O’Brien Trophy che in città manca da più di mezzo secolo in estate si provi a mettere le mani su Giannis, che avrebbe messo New York in cima alla lista delle sue destinazioni gradite
- Gli effetti postumi della trade per Damian Lillard del settembre del 2023 fanno si che Portland controlli le scelte al Draft di Milwaukee per il triennio che va dal 2028 al 2030 e i Bucks, in palese fase di ricostruzione, gradirebbero riappropriarsi di queste scelte, ragion per cui i Blazers potrebbero provare a entrare nell’affare Antetokounmpo
- Finché Masai Ujiri, forte di un rapporto personale consolidato con il giocatore, era a capo dei Raptors, Toronto era data come possibile destinazione di Giannis. Ora Ujiri è passato a guidare Dallas, ma in Canada, forti di un gruppo giovane e che ha fatto molto bene nell’ultima stagione, pare non abbiano mai smesso di sognare Antetokounmpo, magari con l’idea di replicare il colpo fatto nel 2018 con Kawhi Leonard e che ha poi portato al primo e fin qui unico titolo nella storia della franchigia