Manca solo un nome, che uscirà questa notte da gara-7 tra Detroit e Cleveland, per completare il quadro delle quattro squadre che si giocheranno il titolo. Per tutte le altre, già eliminate o addirittura non arrivate ai playoff, è già tempo di mercato. E il nome che ormai da tempo si trova al centro dei rumors è quello di Giannis Antetokounmpo, in uscita da Milwaukee e, secondo ESPN, con ben dieci squadre pronte a fare il possibile per portarselo a casa

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