Tutti i numeri da sapere su gara-7 tra OKC e Spurs

Playoff NBA, tutti i numeri da sapere prima di gara-7 tra Oklahoma City e San Antonio
La finale della Western Conference arriva al suo apice, con gara-7 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs per decidere chi sfiderà i New York Knicks alle Finals. Una sfida tutta da vivere in diretta alle 2.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina: andiamo insieme alla scoperta dei numeri più importanti tra le due squadre
- Quella tra Thunder e Spurs è la 160^ gara-7 nella storia dei playoff NBA
- In finale di conference a Ovest l’ultima gara-7 era stata quella vinta dai Golden State Warriors a Houston nel 2018
- Si tratta della quinta gara-7 di questi playoff, record pareggiato nella storia
- Storicamente le squadre di casa sono avvantaggiate in gara-7 (record 117-42), ma in questi playoff il record casa-trasferta è di 2-2 con le vittorie di Philadelphia a Boston al primo turno e di Cleveland a Detroit nel secondo
- I Thunder hanno un record di 4-2 nelle gare-7 da quando si sono trasferiti a OKC, di cui le 4 vittorie sono tutte arrivate in casa a fronte di zero sconfitte
- L’ultimo successo in gara-7 è quello più memorabile, sconfiggendo gli Indiana Pacers per vincere il titolo NBA lo scorso anno
- La gara-7 di stanotte cade nel 10^ anniversario della gara-7 disputata nel 2016 sul campo dei Golden State Warriors, perdendo dopo aver sprecato un vantaggio di 3-1 nella serie
- San Antonio ha un record di 4-7 in gara-7 nella propria storia, di cui 1-5 in trasferta
- L’ultima gara-7 disputata risale al 2019, perdendo a Denver al primo turno
- Si tratta della prima gara-7 in finale della Western Conference per i texani: l’unico altro precedente risale al 1979, quando però gli Spurs giocavano nella Eastern Conference
- Nessuna squadra è riuscita a raggiungere due finali NBA consecutive dagli Warriors del 2018-19, quando chiusero la loro striscia di cinque Finals in fila perdendo con Toronto
- Se i Thunder dovessero ripetersi come campioni, diventerebbero i primi a riuscirci dopo sette anni in cui c’è sempre squadra una squadra campione diversa (Warriors 2018, Raptors 2019, Lakers 2020, Bucks 2021, Warriors 2022, Nuggets 2023, Celtics 2024 e Thunder 2025)
- Se dovessero vincere gli Spurs, diventerebbero la 3^ squadra a vincere gara-7 in trasferta in questi playoff, realizzando un nuovo record nella storia
- In caso di successo, sarebbe assicurata l'8^ squadra campione diversa negli ultimi 8 anni, così come la 7^ finalista diversa uscente dalla Western Conference (Lakers 2020, Suns 2021, Warriors 2022, Nuggets 2023, Mavericks 2025 e Thunder 2025)
- In caso di vittoria Spurs, si riproporrebbe la serie di finale del 1999, quando San Antonio guidata da Tim Duncan batté i New York Knicks per 4-1