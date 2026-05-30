Tutti i numeri da sapere su gara-7 tra OKC e Spurs

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Playoff NBA, tutti i numeri da sapere prima di gara-7 tra Oklahoma City e San Antonio

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©Getty

La finale della Western Conference arriva al suo apice, con gara-7 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs per decidere chi sfiderà i New York Knicks alle Finals. Una sfida tutta da vivere in diretta alle 2.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina: andiamo insieme alla scoperta dei numeri più importanti tra le due squadre

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