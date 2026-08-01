LeBron James ha deciso di giocare coi Philadelphia 76ers, ma potrebbe vivere a New York e fare il pendolare tra le due città usando elicotteri o macchina. Scherzando sui social, la compagnia ferroviaria Amtrak lo ha "corteggiato", proponendogli l’alternativa dei loro treni che collegano le due città

Tra le tante cose di cui si è discusso dopo la decisione di LeBron James di firmare con i Philadelphia 76ers c’è anche la sua prossima dimora. Sin dalle primissime ore ESPN ha riportato la possibilità che James decida di vivere a New York con la famiglia (la moglie Savannah e la figlia più piccola Zhuri, visto che gli altri due figli Bronny e Bryce sono impegnati col basket) e fare da "pendolare" avanti e indietro con Philadelphia. Uno scenario non inedito, visto che il suo ex allenatore JJ Redick ha fatto lo stesso nei due anni passati con i Sixers tra il 2017 e il 2019, vivendo a Brooklyn e spostandosi in macchina. O tornando più indietro anche Wilt Chamberlain viveva a New York (e gestiva un nightclub ad Harlem) quando giocava per Philadelphia. Approfondimento LeBron James a Philadelphia? "Follow the money"

Perché l'opzione elicottero non è percorribile per James Nel caso di James, si è parlato anche della possibilità che utilizzi l’elicottero per spostarsi dalla Grande Mela alla Xfinity Mobile Arena (che si trova nella parte sud di Philadelphia) o la practice facility dei Sixers (situata a Camden, tecnicamente nel New Jersey ma dall’altra parte del fiume Delaware rispetto a Philadelphia). Un recente articolo di The Athletic ha però sottolineato come questo piano, che teoricamente gli permetterebbe di muoversi in appena 45 minuti, ha un grosso ostacolo: il tempo atmosferico. Diverse fonti hanno infatti sottolineato come l’inverno di New York, tra vento, bufere e nebbia, sia tutt’altro che clemente e spesso impedisca viaggi in elicottero per motivi di sicurezza, rendendo questa opzione meno percorribile a differenza di quanto accade ad esempio in California (spesso Kawhi Leonard, per dirne uno, si muoveva dalla sua casa a San Diego in elicottero per i suoi impegni coi Clippers). In più la città di New York, specialmente sotto il sindaco Zohran Mamdani, sta restringendo sempre più la possibilità dei voli in elicottero "non essenziali", volendoli limitare solo alle emergenze di ambulanza e polizia. E anche gli eliporti in città non sono così numerosi come si potrebbe pensare (sono infatti solamente tre). Approfondimento Le reazioni dei tifosi Sixers all’arrivo di LeBron

LeBron pendolare? Amtrak ci scherza sui social Questo lascerebbe a James solamente la possibilità di spostarsi in auto, anche se a quel punto bisognerebbe fare i conti il terrificante traffico di New York, specialmente sulla Interstate 95 (definita come "uno dei corridoi più densamente popolati in tutti gli Stati Uniti") che richiede almeno due ore per viaggiare dalla Grande Mela a Philly. C’è però un’alternativa più semplice: il treno. La compagnia Amtrak, che gestisce i trasporti su rotaia in tutti gli USA e rappresenta l’alternativa più economica e veloce tra tutte, ha pubblicato una serie di tweet nel quale taggando il Re chiedendogli se piacciono i suoi treni e che può avere qualsiasi posto voglia. Dei messaggio ovviamente scherzosi, visto che è improbabile che una star mondiale come James decida di affidarsi ai treni per muoversi, ma che ha comunque strappato un sorriso.

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