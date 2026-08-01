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Mercato NBA, i Chicago Bulls non sono così interessati a Bennedict Mathurin

NBA

Tra le squadre interessate a Bennedict Mathurin erano stati ventilati anche i Chicago Bulls, ma un nuovo report di The Athletic ha ridimensionato la notizia, dichiarando che anche solo l’interesse per il giocatore dei Clippers è stato "sovrastimato". Per Mathurin restano i New Orleans Pelicans, ma la sua situazione è ancora ben lontana dal risolversi

Se le situazioni di Jalen Duren e di Peyton Watson tra i restricted free agent hanno raccolto il maggiore interesse, rimane incastrato nella stessa condizione anche Bennedict Mathurin. L’esterno ha chiuso infatti la stagione con gli LA Clippers, che dopo averlo acquisito dagli Indiana Pacers insieme a due prime scelte in cambio di Ivica Zubac hanno la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta per lui, ma fino a questo momento l’interesse è stato a dir poco tiepido. Tra le squadre interessate si è parlato dei New Orleans Pelicans e anche dei Chicago Bulls, ma quest’ultima voce è stata almeno in parte smentita: secondo quanto riportato da Joel Lorenzi di The Athletic, "l'interesse dei Bulls per Mathurin è stato sovrastimato", almeno secondo una fonte che ha parlato col giornalista. Avendo appena preso in free agency un giocatore come Norman Powell e scelto al Draft uno come Dailyn Swain, per i Bulls non avrebbe molto senso offrire un contratto per un giocatore per il quale comunque i Clippers potrebbero facilmente pareggiare, avendo un salary cap tutto sommato scarico (in attesa di capire cosa ne sarà dello scambio di Kawhi Leonard, dal quale dovrebbero arrivare Brandon Ingram e Gradey Dick). Con ogni probabilità la situazione di Mathurin è destinata a protrarsi fino all’autunno, dato che al momento non c’è neanche una deadline che possa mettere pressione alle parti per trovare un accordo.

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