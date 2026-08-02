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NBA, Durant: "LeBron a Phila? Quando io andai a Golden State dicevano fosse ingiusto"

NBA
©Getty

Anche Kevin Durant ha voluto commentare la notizia della firma di LeBron James con i Philadelphia 76ers, senza nascondere anche un po’ di sarcasmo: "L'ultima volta che hanno messo tre realizzatori da 20 punti in una squadra, cioè i miei Warriors, hanno detto che era ingiusto… Ma ha preso una grande decisione, saranno una contender ed è una grande cosa per la lega"

Tra i tanti che hanno commentato il passaggio di LeBron James ai Philadelphia 76ers si aggiunge anche Kevin Durant. Durante un evento di 3 contro 3 per beneficienza in California, il due volte MVP delle Finals ha paragonato quanto avvenuto quest’estate al suo passaggio ai Golden State Warriors ormai dieci anni fa, e non senza un po’ di sarcasmo: "L'ultima volta che hanno messo tre realizzatori da 20 punti nella stessa squadra, cioè i miei Warriors, hanno detto che era ingiustoI Sixers ora ne hanno quattro da 25 punti nella stessa squadra. Ma saranno una contender per il titolo di sicuro. Saranno divertenti da vedere, una squadra da seguire ogni sera".

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Durant: "Non sapevo niente, LeBron si muove in silenzio"

Durant, pur essendo amico da anni di James, ha detto che non aveva idea di dove sarebbe finito: "Non ne sapevo nulla, LeBron si muove in silenzio. So che c’è sempre tanto rumore attorno a lui, ma non sai mai cosa gli passa per la testa. Sono contento per lui: è una grande decisione per lui andare in una squadra che ha una buona possibilità di vincere. Philly ha una grande tifoseria, è un grande mercato, ed è un bene per la lega. La sua scelta ha fatto girare un sacco di teste".

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