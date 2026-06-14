NBA, il titolo torna a New York dopo 53 anni: è record con due precedenti battuti
L’ultima volta che i Knicks avevano vinto il titolo era il 1973 e con il trionfo arrivato nella notte Jalen Brunson e compagni hanno messo fine al digiuno più lungo della storia della NBA tra un trionfo e l’altro. Battuti i precedenti di Golden State e Milwuakee, ora rimangono solo due squadre che attendono da più tempo di tornare a vincere, anche se nel frattempo hanno cambiato città e anche nome
- Oltre mezzo secolo d’attesa per i tifosi dei Knicks, che avevano visto i propri beniamini trionfare per l’ultima volta nel 1973 e da lì in poi hanno vissuto tante, tantissime stagioni disastrose. La vittoria su San Antonio alle Finals 2026 mette quindi fine all’intervallo fin qui più lungo nella storia della NBA tra due titoli vinti
- Vincere un titolo e poi attendere per decenni di vincerne un anno. Può succedere ed è successo a diverse squadre della NBA, che ci hanno messo un tempo lunghissimo per tornare a celebrare una vittoria
- Nel 2015, a quarant’anni esatti dall’ultimo titolo vinto da Golden State, Steph Curry e compagni riportavano gli Warriors in vetta alla NBA dopo aver battuto Cleveland e LeBron James alle Finals
- Attesa ancora più lunga per Milwaukee, che dopo il suo primo titolo vinto nel 1971 con Oscar Robertson e Kareem-Abdul Jabbar protagonisti ha dovuto attendere mezzo secolo esatto per vincere il secondo. A far gioire i Bucks ci pensava Giannis Antetokounmpo, autentico trascinatore nel 4-2 su Phoenix che vale il Larry O’Brien Trophy
- In teoria ci sono due squadre che potrebbero rompere il record dei Knicks per l’attesa più lunga tra due titoli vinti, anche se in realtà dal loro ultimo trionfo è passato così tanto tempo che entrambe nel frattempo entrambe hanno cambiato città e una ha modificato anche il nome
- In teoria i Kings sarebbero diretti discendenti dei Rochester Royals, che nel 1951 vincevano il titolo NBA sconfiggendo curiosamente proprio i Knicks alle Finals. Nel caso in cui Sacramento dovesse mai vincere un titolo, quindi, romperebbe con largo vantaggio il record appena stabilito da New York con i 53 anni d’attesa
- Si chiamavano già Hawks, ma la loro città era St.Louis l’ultima volta che hanno vinto un titolo NBA. Era il 1958 e, un po’ come per Sacramento, se Atlanta dovesse vincere un titolo nel corso dei prossimi anni il record per l’attesa tra un trionfo e l’altro sarebbe suo