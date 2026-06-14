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NBA, il titolo torna a New York dopo 53 anni: è record con due precedenti battuti

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L’ultima volta che i Knicks avevano vinto il titolo era il 1973 e con il trionfo arrivato nella notte Jalen Brunson e compagni hanno messo fine al digiuno più lungo della storia della NBA tra un trionfo e l’altro. Battuti i precedenti di Golden State e Milwuakee, ora rimangono solo due squadre che attendono da più tempo di tornare a vincere, anche se nel frattempo hanno cambiato città e anche nome

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