NBA, dopo la Lottery ecco il Mock Draft di ESPN: Dybantsa a Washington con la prima scelta
Ieri sera è andata in scena la Lottery e a festeggiare sono stati prima di tutto gli Wizards, che si sono aggiudicati la primissima scelta al Draft del prossimo giugno, seguiti da Jazz e Grizzlies. Ora che l’ordine in cui sceglieranno le varie squadre è stato stabilito, ESPN ha aggiornato le previsioni e tra protagonisti già piuttosto conosciuti e qualche sorpresa queste sono le possibili scelte al primo giro
GLI WIZARDS VINCONO LA LOTTERY: ECCO L'ORDINE DELLE SCELTE AL PROSSIMO DRAFT
- AJ Dybantsa, BYU
- Darryn Peterson, Kansas
- Cameron Boozer, Duke
- Caleb Wilson, North Carolina
- Keaton Wagler, Illinois
- Darius Acuff Jr., Arkansas
- Kingston Flemings, Houston
- Mikel Brown Jr., Louisville
- Brayden Burries, Arizona
- Nate Ament, Tennessee
- Karim Lopez, New Zealand Breakers
- Yaxel Lendeborg, Michigan
- Labaron Philon Jr., Alabama
- Aday Mara, Michigan
- Jayden Quaintance, Kentucky
- Christian Anderson, Texas Tech
- Hannes Steinbach, Washington
- Cameron Carr, Baylor
- Chris Cenac Jr., Houston
- Morez Johnson Jr., Michigan
- Bennett Stirtz, Iowa
- Allen Graves, Santa Clara
- Isaiah Evans, Duke
- Koa Peat, Arizona
- Henri Veesaar, North Carolina
- Dailyn Swain, Texas
- Amari Allen, Alabama
- Ebuka Okorie, Stanford
- Meleek Thomas, Arkansas
- Joshua Jefferson, Iowa State