Ogni anno la NBA assegna i premi individuali per la regular season, mentre per i playoff vengono riconosciuti solo gli MVP delle finali di conference e delle Finals. Utilizziamo le categorie dei tradizionali premi stagionali adattandolo anche a quanto visto nel corso degli ultimi due mesi di playoff, con ampio spazio a Knicks e Spurs che si sono date battaglia nella finale vinta da New York