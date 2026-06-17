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NBA, MVP, difensore e sesto uomo: i premi ai playoff come quelli della regular season

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©Getty

Ogni anno la NBA assegna i premi individuali per la regular season, mentre per i playoff vengono riconosciuti solo gli MVP delle finali di conference e delle Finals. Utilizziamo le categorie dei tradizionali premi stagionali adattandolo anche a quanto visto nel corso degli ultimi due mesi di playoff, con ampio spazio a Knicks e Spurs che si sono date battaglia nella finale vinta da New York

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