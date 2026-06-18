Il primo domino dell’estate dei free agent è caduto: secondo quanto riportato da ESPN, Trae Young ha deciso di rinunciare alla player option da 48.9 milioni di dollari presente sul suo contratto per il prossimo anno, diventando così free agent a partire dall’1 luglio. Una mossa che era attesa da parte del giocatore passato agli Washington Wizards nel corso della stagione, e ci si aspetta che il playmaker trovi un accordo a lungo termine per rimanere nella capitale con un nuovo contratto. Con la free agency però non si può mai sapere come andrà, e secondo quanto riportato anche altre squadre hanno espresso il loro interesse a parlare con Young, motivo per cui gli Wizards — che hanno anche la prima scelta assoluta al prossimo Draft — dovranno prendere in fretta una decisione su, playmaker arrivato da Atlanta, che per motivi fisici ha disputato solo cinque partite con la sua nuova squadra. Young e l’altro nuovo arrivato Anthony Davis vengono però visti come due veterani in grado di aiutare i giovani presenti a roster come Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Will Riley, Bub Carrington e la prima scelta assoluta in arrivo la prossima settimana, con buone probabilità che sia AJ Dybantsa da BYU.

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