A partire dalla mezzanotte italiana dell’1 luglio le squadre potranno parlare con i free agent delle altre franchigie, muovendosi sul mercato per prendere i migliori giocatori senza contratto. The Athletic ha messo assieme una lista con i 25 giocatori più importanti sulla base dei calcoli statistici di John Hollinger, ex dirigente dei Memphis Grizzlies: ecco la loro classifica
- Player option da 49 milioni per il 2026-27
- Team option da 3 milioni per il 2026-27
- Team option da 2.6 milioni per il 2026-27
- Restricted free agent
- Player option
- Player option da 2.8 milioni per il 2026-27
- Player option da 8.1 milioni per il 2026-27
- Team option da 17.7 milioni per il 2026-27
- Player option da 25 milioni per il 2026-27
- Restricted free agent
- Restricted free agent