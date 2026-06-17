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Mercato NBA, i 25 migliori free agent dell'estate 2026

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25 foto
©Getty

A partire dalla mezzanotte italiana dell’1 luglio le squadre potranno parlare con i free agent delle altre franchigie, muovendosi sul mercato per prendere i migliori giocatori senza contratto. The Athletic ha messo assieme una lista con i 25 giocatori più importanti sulla base dei calcoli statistici di John Hollinger, ex dirigente dei Memphis Grizzlies: ecco la loro classifica

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