Dopo la decisione di Darryn Peterson di non fare workout con nessun’altra squadra se non gli Washington Wizards, sono iniziate a circolare sempre più voci sulla sua possibile scelta alla numero 1 da parte della franchigia della capitale, finora associata a AJ Dybantsa in tutti i Mock Draft. Peterson, in ogni caso, ha fatto sapere di voler giocare da point guard in NBA, e gli Wizards non sono sicuri di trattenere Trae Young

Mancano ormai pochissimi giorni al Draft della NBA — da seguire nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno in diretta su Sky Sport Basket a partire dalle 2.00 col commento originale e in replica col commento in italiano — e c’è sempre più incertezza per quanto riguarda la numero 1 . Da mesi ormai si dava per scontata la scelta di AJ Dybantsa come prima scelta assoluta, specialmente dopo che nella notte della Lottery gli Washington Wizards hanno vinto la numero 1. Secondo tutti i Mock Draft principali il prodotto di BYU è ancora il favorito per finire a Washington, ma negli ultimi giorni sempre più voci riportano di un concreto interessamento per Darryn Peterson . Il prodotto da Kansas qualche giorno fa ha reso noto che non farà altri workout dopo aver incontrato gli Wizards, e negli ultimi giorni anche la decisione di Trae Young di non esercitare la sua player option per il prossimo anno ha fatto alzare qualche sopracciglio.

Jeremy Woo, esperto del Draft per ESPN, ha posizionato Peterson alla numero 1 della sua Big Board (quindi non le previsioni su come andrà il Draft, ma la sua classifica dei migliori giocatori di questa classe) riportando tra le righe che la preferenza del giocatore è quella di agire da point guard in NBA, e non da guardia tiratrice lontano dal pallone come spesso si è visto nel suo tormentato anno in NCAA. Un ruolo, quello di point guard, che potrebbe essere improvvisamente vacante tra gli Wizards: Trae Young infatti ha deciso di non esercitare la player option da 49 milioni presente nel suo contratto, e anche se una sua permanenza a Washington è più che possibile, non si sa mai come possano andare le cose in free agency. Se davvero gli Wizards dovessero scegliere Peterson alla 1, la perdita di Trae Young sarebbe comunque gestibile e si incastrerebbe comunque bene sia con la presenza di Anthony Davis e Alex Sarr sotto canestro che con i vari Bilal Coulibaly, Tre Johnson, Will Riley, Kyshawn George e Bub Carrington, che forse ne guadagnerebbero ad avere un portatore di palla come Peterson piuttosto che uno come Dybantsa.