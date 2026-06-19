Rinunciando alla player option che gli avrebbe garantito una ulteriore stagione a Washington a 49 milioni di dollari di stipendio, Trae Young ha deciso di presentarsi al mercato estivo da free agent. L’impressione è che un nuovo contratto con gli Wizards rimanga l’opzione più probabile, ma secondo Sports Illustrated l’ex Atlanta avrebbe almeno altre tre alternative possibili con squadre interessate a ingaggiarlo

TRAE YOUNG NON ESERCITA LA PLAYER OPTION: SARÀ FREE AGENT QUESTA ESTATE