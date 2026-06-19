Rinunciando alla player option che gli avrebbe garantito una ulteriore stagione a Washington a 49 milioni di dollari di stipendio, Trae Young ha deciso di presentarsi al mercato estivo da free agent. L’impressione è che un nuovo contratto con gli Wizards rimanga l’opzione più probabile, ma secondo Sports Illustrated l’ex Atlanta avrebbe almeno altre tre alternative possibili con squadre interessate a ingaggiarlo
TRAE YOUNG NON ESERCITA LA PLAYER OPTION: SARÀ FREE AGENT QUESTA ESTATE
- Secondo molti esperti e addetti ai lavori la decisione di non esercitare la player option presente nel suo contratto non significherebbe affatto un addio a Washington. L’opzione di un nuovo accordo con gli Wizards, magari dopo che la squadra avrà scelto in cima al Draft della prossima settimana, rimane quella più probabile nel futuro di Young
- Che a Miami siano a caccia di una stella non è una novità e la squadra nelle ultime due stagioni ha sofferto a causa di un attacco poco produttivo. Young, quindi, potrebbe portare quella scossa che Pat Riley e soci cercano, anche se dal punto di vista dello spazio salariale prima di firmarlo gli Heat dovrebbero alleggerire il loro monte stipendi
- L’impressione è che a Brooklyn, dopo l’anno zero rappresentato dalle ultime due stagioni, avvertano una certa urgenza di accelerare il processo di ricostruzione della squadra. E portarsi in casa una stella di prima grandezza potrebbe permettere ai Nets, che hanno lo spazio salariale necessario, di ridare subito fiducia e entusiasmo a un ambiente al momento abbastanza depresso
- I Kings, dopo aver ceduto sul mercato prima Tyrese Haliburton e poi De’Aaron Fox, si trovano alla disperata ricerca di un playmaker che possa guidare la squadra. E se questo playmaker non dovesse arrivare dal Draft, dove Sacramento ha la 7^ scelta, il nome di Young potrebbe tornare d’attualità, anche se la situazione salariale della franchigia renderebbe complicato l’affare