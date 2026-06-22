Gli Oklahoma City Thunder hanno cominciato la loro offseason decidendo di cedere Aaron Wiggins agli Atlanta Hawks in cambio di due future seconde scelte al Draft. Una scelta che permette loro di risparmiare sulla luxury tax e liberare uno spazio a roster per la prossima stagione, mentre gli Hawks ne guadagnano un giocatore da rotazione a basso costo

Mancano un paio di giorni alla notte del Draft — da seguire nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno col primo giro in diretta su Sky Sport Basket a partire dalle 2.00 col commento originale e in replica col commento in italiano e il secondo la notte successiva, sempre con successivo doppiaggio in italiano — ma il mercato NBA ha già cominciato a scaldarsi. Oltre alle conferme di alcuni giocatori come Jordan Goodwin, Collin Gillespie e CJ McCollum, il primo scambio ha visto coinvolti gli Atlanta Hawks e gli Oklahoma City Thunder, con la cessione di Aaron Wiggins agli Hawks in cambio di due future seconde scelte al Draft (quella del 2030 di Atlanta e la meno favorevole tra quella degli Hawks e dei Lakers nel 2032). Analizziamo lo scambio secondo entrambe le prospettive. Approfondimento Aaron Wiggins va ad Atlanta: tutte le firme

Lo scambio dalla parte dei Thunder Tra le due squadre coinvolte, quella che aveva maggiore urgenza di cedere (e quindi meno potere in fase di negoziazione) erano i Thunder. Sam Presti aveva bisogno non solo di abbassare il monte stipendi, ma anche di liberare spazio a roster in vista del Draft, visto che OKC ha due scelte al primo giro (la 12 e la 17) e quindi due contratti garantiti in arrivo (ovviamente quelle scelte possono essere cedute, anzi è probabile che accada). Se nella cavalcata verso il titolo del 2025 Wiggins ha avuto un ruolo di un certo rilievo, negli ultimi playoff è scomparso dalla rotazione di coach Daignault, rendendo il suo sacrificio quasi necessario per abbassare la luxury tax — che solo con questa cessione scende da 213 a 152 milioni di dollari, e verrà ulteriormente abbassata entro la fine della stagione 2026-27. Secondo lo stesso ragionamento, è possibile che anche Isaiah Joe venga ceduto quest’estate, così come sono da valutare le situazioni di Isaiah Hartenstein, Luguentz Dort e Kenrich Williams, tutti con una team option per la prossima stagione. Tutti giocatori utili, ma nessuno davvero indispensabile per una squadra che — al primo anno delle estensioni di Jalen Williams e Chet Holmgren — deve ora fare i conti con un roster molto più costoso rispetto al passato. Approfondimento Il futuro che attende gli Oklahoma City Thunder