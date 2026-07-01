Mercato NBA, Washington non cede Anthony Davis: salta lo scenario Golden State con LeBronNBA
Gli Washington Wizards hanno fatto sapere di non essere interessati a cedere Anthony Davis e che non ascolteranno offerte per il loro lungo acquisito lo scorso febbraio. Negli ultimi giorni si era passato insistentemente di un suo passaggio ai Golden State Warriors insieme alla firma di LeBron James
I tifosi dei Golden State Warriors che già sognavano lo scenario "The Expendables" con LeBron James e Anthony Davis insieme a Steph Curry, Draymond Green e Steve Kerr in panchina dovranno rivedere i loro piani. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, gli Washington Wizards non hanno interesse a cedere Anthony Davis e non intendono ascoltare offerte per il loro lungo, facendo decadere immediatamente ogni piano di cessione. Una notizia che con ogni probabilità ne presuppone un’altra, cioè l’estensione di contratto che Davis può firmare con Washington a partire dal prossimo 6 agosto per un massimo di quattro anni e 275 milioni di dollari. Davis, arrivato lo scorso febbraio dai Dallas Mavericks, non ha ancora esordito con la squadra della capitale per problemi di infortuni (negli ultimi otto anni ha giocato più di 70 partite solo una volta) ma viene considerato un pilastro della ricostruzione della squadra insieme a Trae Young (che ha firmato un nuovo contratto quadriennale da 212 milioni di dollari complessivi) e la prima scelta assoluta al Draft AJ Dybantsa.
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Le voci di Davis ai Golden State Warriors
Negli ultimi giorni c’erano state moltissime voci per un possibile passaggio di Davis ai Golden State Warriors, anche per convincere LeBron James a unirsi alla squadra di San Francisco (scenario che può ancora verificarsi). La decisione di Draymond Green di non esercitare la player option da 27.6 milioni di dollari presente sul suo contratto — anche per aiutare gli Warriors a muoversi sul mercato, come ha ammesso lui stesso — ha fatto emergere ulteriori speculazioni, anche perché Green è rappresentato da Klutch Sports come James e Davis, ma l’unico modo per completare uno scambio per Davis era quello di cedere anche Jimmy Butler, ma all’ex All-Star (che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore) non è stata comunicata alcuna volontà di cederlo. Unendo questo fatto alla posizione degli Wizards, ecco allora che lo scenario "The Expendables" con Davis è destinato a rimanere solo un sogno.