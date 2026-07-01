I tifosi dei Golden State Warriors che già sognavano lo scenario "The Expendables" con LeBron James e Anthony Davis insieme a Steph Curry, Draymond Green e Steve Kerr in panchina dovranno rivedere i loro piani. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, gli Washington Wizards non hanno interesse a cedere Anthony Davis e non intendono ascoltare offerte per il loro lungo, facendo decadere immediatamente ogni piano di cessione. Una notizia che con ogni probabilità ne presuppone un’altra, cioè l’estensione di contratto che Davis può firmare con Washington a partire dal prossimo 6 agosto per un massimo di quattro anni e 275 milioni di dollari. Davis, arrivato lo scorso febbraio dai Dallas Mavericks, non ha ancora esordito con la squadra della capitale per problemi di infortuni (negli ultimi otto anni ha giocato più di 70 partite solo una volta) ma viene considerato un pilastro della ricostruzione della squadra insieme a Trae Young (che ha firmato un nuovo contratto quadriennale da 212 milioni di dollari complessivi) e la prima scelta assoluta al Draft AJ Dybantsa.

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