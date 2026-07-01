I Lakers puntano Mamukelashvili e Grimes

Dopo aver perso LeBron James e Luke Kennard nelle prime ore della free agency, i Lakers si apprestano a effettuare le prime firme per rinforzare la squadra attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. In attesa degli incontri con Jalen Duren e Walker Kessler per la posizione di centro, i primi colpi in free agency dovrebbero essere le firme di Sandro Mamukelashvili e Quentin Grimes

I Los Angeles Lakers fino a questo momento sul mercato si sono mossi rifirmando Austin Reaves con un quadriennale da 185 milioni di dollari e ricevendo la decisione di Deandre Ayton di rimanere nel suo contratto esercitando la player option, ma hanno anche perso LeBron James (che ha informato che non tornerà) e Luke Kennard (che ha firmato un biennale con i Phoenix Suns). In attesa delle decisioni di Marcus Smart e Rui Hachimura, la dirigenza guidata da Rob Pelinka ha cominciato a muoversi sul mercato: la priorità assoluta è la posizione di centro, con incontri già programmati con i due obiettivi principali Jalen Duren e Walker Kessler. Entrambi però sono restricted free agent, motivo per cui rispettivamente Detroit e Utah possono pareggiare qualsiasi offerta, rendendo un po’ più complicata la programmazione per i gialloviola, che hanno 52 milioni di dollari di spazio salariale da spendere sul mercato.