I Lakers puntano Mamukelashvili e Grimes

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Mercato NBA, aspettando il centro, i Lakers puntano Mamukelashvili e Quentin Grimes

NBA
©Getty

Dopo aver perso LeBron James e Luke Kennard nelle prime ore della free agency, i Lakers si apprestano a effettuare le prime firme per rinforzare la squadra attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. In attesa degli incontri con Jalen Duren e Walker Kessler per la posizione di centro, i primi colpi in free agency dovrebbero essere le firme di Sandro Mamukelashvili e Quentin Grimes

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I Los Angeles Lakers fino a questo momento sul mercato si sono mossi rifirmando Austin Reaves con un quadriennale da 185 milioni di dollari e ricevendo la decisione di Deandre Ayton di rimanere nel suo contratto esercitando la player option, ma hanno anche perso LeBron James (che ha informato che non tornerà) e Luke Kennard (che ha firmato un biennale con i Phoenix Suns). In attesa delle decisioni di Marcus Smart e Rui Hachimura, la dirigenza guidata da Rob Pelinka ha cominciato a muoversi sul mercato: la priorità assoluta è la posizione di centro, con incontri già programmati con i due obiettivi principali Jalen Duren e Walker Kessler. Entrambi però sono restricted free agent, motivo per cui rispettivamente Detroit e Utah possono pareggiare qualsiasi offerta, rendendo un po’ più complicata la programmazione per i gialloviola, che hanno 52 milioni di dollari di spazio salariale da spendere sul mercato.

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Mamukelashvili e Grimes i primi possibili arrivi

Questo non significa che i Lakers non possano muoversi per rinforzare la panchina. Secondo quanto riportato dai giornalisti Marc Stein e Jake Fischer, i primi colpi sarebbero quelli di Sandro Mamukelashvili dai Toronto Raptors e Quentin Grimes dai Philadelphia 76ers. Un lungo completo nella metà campo offensiva e un esterno con fisicità e tiro per migliorare la rotazione nelle mani di coach JJ Redick, due pezzi per aiutare nella costruzione dei Lakers attorno a Luka Doncic e Reaves anche se certamente non sono nomi che scaldano la tifoseria. Ma la free agency è appena iniziata e molto ancora deve essere deciso in casa gialloviola.

Approfondimento

I migliori free agent disponibili sul mercato NBA

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