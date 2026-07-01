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NBA, il saluto di LeBron James e di Luka Doncic dopo l'addio ai Lakers

NBA

Dopo l'annuncio di LeBron James dell'addio ai Los Angeles Lakers, la franchigia gialloviola ha pubblicato un comunicato a nome di Jeanie Buss per ringraziare il Re per i suoi 8 anni a LA, a cui James ha risposto a sua volta ringraziando pubblicamente. Anche Luka Doncic con una storia su Instagram ha salutato James, definendo "un onore" la possibilità di giocare insieme

La storia tra LeBron James e i Los Angeles Lakers si è interrotta ieri, con l'annuncio da parte del Re della sua decisione di non tornare a LA per la sua 24^ stagione in carriera. Almeno dal punto di vista pubblico, l'addio sembra essere stato accettato da entrambe le parti: i Lakers hanno pubblicato un comunicato a nome di Jeanie Buss per ringraziare "uno dei più grandi atleti nella storia. Saremo sempre grati per gli otto anni passati ai Lakers - incluso il titolo a cui ci ha guidati nel 2020 nelle circostanze più difficili e immaginabili e gli innumerevoli record che ha infranto indossando il gialloviola. Gli auguriamo il meglio per il futuro sia in campo che fuori: sarà sempre apprezzato come membro della famiglia dei Lakers". A quel messaggio James ha risposto ringraziando a sua volta: "È stato davvero un onore indossare il gialloviola cercando di portare avanti la grandezza e l'eredità di chi è venuto prima di me! Spero di aver reso orgoglioso qualcuno durante il mio percorso".

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Il saluto di Doncic: "Un onore giocare con te"

Attraverso una storia Instagram è arrivato anche il saluto di Luka Doncic, che ha condiviso la foto di un abbraccio con James dopo una partita vinta insieme e la frase "Un onore giocare con te e imparare da te" taggando il Re. L'era James è finita, ora è tempo di passare definitivamente a quella di Doncic.

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