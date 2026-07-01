La storia tra LeBron James e i Los Angeles Lakers si è interrotta ieri, con l'annuncio da parte del Re della sua decisione di non tornare a LA per la sua 24^ stagione in carriera. Almeno dal punto di vista pubblico, l'addio sembra essere stato accettato da entrambe le parti: i Lakers hanno pubblicato un comunicato a nome di Jeanie Buss per ringraziare "uno dei più grandi atleti nella storia. Saremo sempre grati per gli otto anni passati ai Lakers - incluso il titolo a cui ci ha guidati nel 2020 nelle circostanze più difficili e immaginabili e gli innumerevoli record che ha infranto indossando il gialloviola. Gli auguriamo il meglio per il futuro sia in campo che fuori: sarà sempre apprezzato come membro della famiglia dei Lakers". A quel messaggio James ha risposto ringraziando a sua volta: "È stato davvero un onore indossare il gialloviola cercando di portare avanti la grandezza e l'eredità di chi è venuto prima di me! Spero di aver reso orgoglioso qualcuno durante il mio percorso".

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