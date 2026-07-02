Dopo il gol dell’1-0 contro la Bosnia-Ergezovina, l’attaccante degli Stati Uniti Folarin Balogun ha festeggiato il suo gol con “The Silencer”, l’esultanza resa celebre da LeBron James. Il Re ha twittato per lui facendo i complimenti a Balogun: "Andiamo! The Silencer è arrivata ai Mondiali! Che gol hai fatto giovane re. Forza USA!"

Anche nei giorni in cui sta decidendo la sua prossima destinazione, LeBron James come grandissima parte degli statunitensi era davanti alla televisione per la sfida alla Bosnia Erzegovina ai sedicesimi di finale dei Mondiali. La partita si è sbloccata sul finale del primo tempo quando l’attaccante Folarin Balogun ha sfruttato un pallone in area di rigore per realizzare l’1-0: dopo il gol, il giocatore della USMNT ha esultato con "The Silencer", l'esultanza resa celebre in carriera proprio da LeBron James. Dopo il gol, lo stesso King James ha twittato per Balogun (che nel secondo tempo è stato poi espulso) riprendendo il video del gol: "Andiamo! The Silencer è arrivata ai Mondiali! Che gol hai fatto giovane re. Forza USA!". In attesa di sapere in quale squadra giocherà la sua 24^ stagione in carriera, anche James — che in passato è stato azionista di minoranza del Liverpool — non si vuole perdere neanche un minuto della cavalcata ai Mondiali degli USA, che agli ottavi sfideranno il Belgio.