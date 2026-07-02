NBA, George uomo mercato del decennio: quante stelle e scelte sono state scambiate per lui
C’è poco da fare: negli ultimi dieci anni Paul George è stato al centro del mercato NBA. Scambiato ben tre volte, prima tra Pacers e Thunder, poi tra Thunder e Clippers e infine, è notizia di ieri, tra Sixers e Celtics. E nelle contropartite che le altre squadre hanno ottenuto in cambio ci sono tante stelle, un due volte MVP, due MVP delle Finals e un numero davvero strabiliante di scelte al Draft
- Scelto con la 10^ chiamata al Draft del 2010, Paul George si è affermato con la maglia di Indiana, dove ha giocato per le sue prime 7 stagioni in NBA. Da lì in poi, ovvero dallo scambio che lo porta ai Thunder, George vive un po’ con la valigia in mano passando da Clippers e Sixers per poi finire, giusto ieri, ai Celtics. E nei vari scambi in cui è stato coinvolto le contropartite sono sempre state decisamente di peso
- Scambiato per George all’interno della trade tra Clippers e Thunder del 2019
- Scambiato per George all’interno della trade tra Celtics e Sixers del 2026
- Scambiato per George all’interno della trade tra Thunder e Pacers del 2017
- Scambiato per George all’interno della trade tra Thunder e Pacers del 2017
- Scambiato per George all’interno della trade tra Clippers e Thunder del 2019
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