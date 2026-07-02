C’è poco da fare: negli ultimi dieci anni Paul George è stato al centro del mercato NBA. Scambiato ben tre volte, prima tra Pacers e Thunder, poi tra Thunder e Clippers e infine, è notizia di ieri, tra Sixers e Celtics. E nelle contropartite che le altre squadre hanno ottenuto in cambio ci sono tante stelle, un due volte MVP, due MVP delle Finals e un numero davvero strabiliante di scelte al Draft

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