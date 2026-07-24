Mercato NBA, da Giannis a Curry e Jokic: i giocatori che possono firmare un'estensione
Negli ultimi anni le estensioni di contratto sono diventate più importanti delle firme in free agency, portando i giocatori NBA a firmare con anticipo rispetto alla scadenza o, al contrario, portando le squadre a cedere giocatori importanti come Jaylen Brown per evitare un'estensione di contratto che non volevano pagare. Di seguito una lista di giocatori che possono estendere già ora il loro accordo o lo potranno fare nel prossimo anno solare
- Massimo possibile: 252 milioni di dollari in 5 anni
- 302 milioni in 5 anni in caso di quintetto All-NBA, MVP o Difensore dell’Anno
- Massimo possibile: 252 milioni di dollari in 5 anni
- 302 milioni in 5 anni in caso di quintetto All-NBA, MVP o Difensore dell’Anno
- Massimo possibile: 252 milioni di dollari in 5 anni
- 302 milioni in 5 anni in caso di quintetto All-NBA, MVP o Difensore dell’Anno
- Massimo possibile: 252 milioni di dollari in 5 anni
- 302 milioni in 5 anni in caso di quintetto All-NBA, MVP o Difensore dell’Anno
- Massimo possibile: 252 milioni di dollari in 5 anni
- 302 milioni in 5 anni in caso di quintetto All-NBA, MVP o Difensore dell’Anno
- Massimo possibile: 252 milioni di dollari in 5 anni
- 302 milioni in 5 anni in caso di quintetto All-NBA, MVP o Difensore dell’Anno
- Massimo possibile: 272 milioni di dollari in 4 anni (rinunciando alla player option) oppure 208 milioni di dollari in 3 anni (esercitando la player option)
- Massimo possibile: 207.5 milioni di dollari in 3 anni
- Massimo possibile: 243.3 milioni di dollari in 4 anni
- Massimo possibile: 125.4 milioni di dollari in 4 anni
- Massimo possibile: 126.9 milioni di dollari in due anni
- Massimo possibile: 110.4 milioni di dollari in due anni
- Massimo possibile: 121.6 milioni di dollari in due anni
- Massimo possibile: 177.9 milioni di dollari in 3 anni
- Massimo possibile: 177.9 milioni di dollari in 3 anni
- Massimo possibile: 141.9 milioni di dollari in due anni
- A partire dal 26 luglio
- Massimo possibile: 275 milioni di dollari in 4 anni
- A partire dal 4 agosto
- Massimo possibile: 131.2 milioni di dollari in 4 anni
- A partire dal 10 agosto
- Massimo possibile: 136.7 milioni di dollari in due anni
- A partire dal 29 agosto
- Massimo possibile: 95.2 milioni di dollari in 3 anni
- A partire dal 3 settembre
- Massimo possibile: 67.1 milioni di dollari in tre anni (dal 2028-29)
- A partire dall’1 ottobre
- Massimo possibile: 195.2 milioni di dollari in 4 anni
- A partire dall’1 ottobre
- Massimo possibile: 165.6 milioni di dollari in tre anni
- A partire dal 24 ottobre
- Massimo possibile: 275 milioni di dollari in 4 anni
- A partire dal 6 gennaio 2027
- Massimo possibile: 359.5 milioni di dollari in 5 anni
- A partire dall’1 luglio 2027