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Mercato NBA, da Giannis a Curry e Jokic: i giocatori che possono firmare un'estensione

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©Getty

Negli ultimi anni le estensioni di contratto sono diventate più importanti delle firme in free agency, portando i giocatori NBA a firmare con anticipo rispetto alla scadenza o, al contrario, portando le squadre a cedere giocatori importanti come Jaylen Brown per evitare un'estensione di contratto che non volevano pagare. Di seguito una lista di giocatori che possono estendere già ora il loro accordo o lo potranno fare nel prossimo anno solare

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