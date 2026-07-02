I Dallas Mavericks hanno acquisito il lungo spagnolo Santi Aldama dai Memphis Grizzlies in cambio di AJ Johnson, una prima scelta al Draft del 2030 e un paio di seconde scelte, ricevendo anche i diritti su Tarik Biberovic. I texani aggiungono così un lungo capace di aprire il campo e sposarsi bene con Cooper Flagg, continuando la ricostruzione del roster

Nel pacchetto lunghi dei Dallas Mavericks mancava la figura di un giocatore capace di aprire il campo a Cooper Flagg , e quel giocatore è arrivato dal mercato . Come riportato da ESPN, i Mavs hanno preso Santi Aldama dai Memphis Grizzlies , cedendo in cambio il giovane AJ Johnson, una prima scelta al Draft del 2030 (proveniente dai Golden State Warriors e protetta-20) e un paio di seconde scelte . All’interno dello scambio Dallas riceve anche i diritti su Tarik Biberovic , lungo classe 2001 in forza al Fenerbahce nella passata stagione.

Il pezzo grosso dello scambio è però Aldama, che solo per pochi giorni è stato il giocatore dei Grizzlies che più a lungo è rimasto a roster dopo l’addio a Ja Morant: nell’ultima stagione ha firmato i suoi massimi in carriera per punti (14), rimbalzi (6.7) e minuti (poco meno di 28), tirando col 35% da tre punti su quasi 5 tentativi a partita in una squadra in piena ricostruzione. Con Cooper Flagg e Kyrie Irving, il 25enne spagnolo si propone come un’alternativa più che credibile a PJ Washington nella posizione di 4, forte anche di un contratto più che favorevole alla squadra: 17 milioni nella stagione 2026-27 e poi una team option sempre da 17 milioni per quella successiva.