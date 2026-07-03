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NBA, Ja Morant cambia numero di maglia a Portland: passa dal 12 all'1

NBA

Ja Morant ha deciso di cambiare numero di maglia per la sua nuova avventura ai Portland Trail Blazers, lasciando il 12 che ha indossato sin dai tempi del liceo per passare al numero 1. Una scelta anche per rispetto nei confronti di LaMarcus Aldridge, il cui numero 12 potrebbe essere ritirato in futuro dalla franchigia: nessuno infatti lo ha più indossato da quando se ne è andato nel 2015

Dal prossimo anno non farà strano solamente vedere Ja Morant con una maglia diversa da quella dei Memphis Grizzlies, ma anche con un numero nuovo. Per la prima volta infatti il due volte All-Star non indosserà più il numero 12 che lo ha accompagnato sin dai tempi del liceo, ma avrà il numero 1 sulle spalle. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Blazers con alcuni post sui social, soprannominandolo immediatamente "the One", l'unico.

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Morant non prende il 12: ritiro del numero in arrivo per LaMarcus Aldridge?

I motivi della decisione non sono stati esplicitati dai diretti interessati, ma è facile immaginare che tra non molto il numero 12 non sarà più a disposizione dei giocatori dei Blazers. Il 12 infatti è il numero storico di LaMarcus Aldridge, che lo ha portato sulle spalle dal 2006 al 2015 realizzando 12.562 punti — terzo migliore di sempre alle spalle di Damian Lillard e Clyde Drexler. Da quando se ne è andato nel 2015 (passando ai San Antonio Spurs, dove pur di indossare ancora il 12 ha chiesto e ottenuto il permesso da Bruce Bowen, a cui era stato ritirato il numero) nessuno lo ha più indossato, ed è facile pensare che il prossimo giocatore dei Blazers a veder ritirato il proprio numero sia proprio lui, portando così alla decisione di Morant. Curiosamente, il numero 1 è tecnicamente ritirato dai Blazers in onore di Larry Weinberg, fondatore e primo proprietario della franchigia nel 1970 scomparso nel 2019 a 92 anni: evidentemente Morant ha ricevuto una deroga da parte della sua nuova squadra per indossare l’1.

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