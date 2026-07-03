Dal prossimo anno non farà strano solamente vedere Ja Morant con una maglia diversa da quella dei Memphis Grizzlies, ma anche con un numero nuovo . Per la prima volta infatti il due volte All-Star non indosserà più il numero 12 che lo ha accompagnato sin dai tempi del liceo, ma avrà il numero 1 sulle spalle . Ad annunciarlo sono stati gli stessi Blazers con alcuni post sui social, soprannominandolo immediatamente "the One", l'unico.

Morant non prende il 12: ritiro del numero in arrivo per LaMarcus Aldridge?

I motivi della decisione non sono stati esplicitati dai diretti interessati, ma è facile immaginare che tra non molto il numero 12 non sarà più a disposizione dei giocatori dei Blazers. Il 12 infatti è il numero storico di LaMarcus Aldridge, che lo ha portato sulle spalle dal 2006 al 2015 realizzando 12.562 punti — terzo migliore di sempre alle spalle di Damian Lillard e Clyde Drexler. Da quando se ne è andato nel 2015 (passando ai San Antonio Spurs, dove pur di indossare ancora il 12 ha chiesto e ottenuto il permesso da Bruce Bowen, a cui era stato ritirato il numero) nessuno lo ha più indossato, ed è facile pensare che il prossimo giocatore dei Blazers a veder ritirato il proprio numero sia proprio lui, portando così alla decisione di Morant. Curiosamente, il numero 1 è tecnicamente ritirato dai Blazers in onore di Larry Weinberg, fondatore e primo proprietario della franchigia nel 1970 scomparso nel 2019 a 92 anni: evidentemente Morant ha ricevuto una deroga da parte della sua nuova squadra per indossare l’1.