Tim Hardaway Jr, nato il California nel 1992 ma cresciuto a Miami dove ha frequentato anche il liceo, dopo 13 anni di carriera è finalmente riuscito a tornare a casa, firmando un contratto di un anno con gli Heat per portare il suo tiro da tre punti (40.7% su 7 tentativi a partita nell’ultima stagione a Denver, culminata col terzo posto nella classifica per il premio di sesto uomo dell’anno) alla corte di Giannis Antetokounmpo. In molti si aspettavano che THJ potesse indossare il 10 appartenuto al padre, come già accaduto nella sua carriera ad Atlanta, Dallas e l’anno scorso ai Nuggets. Ma papà Tim non è per niente d’accordo: "La mia eredità è la mia eredità, e lui la sta facendo a modo suo" ha detto alla radio WQAM. "Anche se gli piace indossare 10, il mio numero non verrà giù da quel soffitto. Una volta che è arrivato lassù, vuoi che rimanga là e non vuoi che nessuno lo tocchi. Voglio bene a mio figlio, lo amo da morire e sono felice per lui. Ora sta andando nella squadra della sua città natale, cosa che io non ho mai potuto fare [Hardaway è nativo di Chicago, ndr], e quindi sono felice che lo stia facendo. Ma no, non può indossare il numero 10". Hardaway Jr dovrebbe quindi indossare il numero 11, già indossato nella sua prima esperienza ai Dallas Mavericks tra il 2019 e il 2023. Recentemente una situazione simile si è creata a Cleveland, dove però Larry Nance padre ha permesso al figlio di indossare il 22 che era stato ritirato dai Cavs.

Approfondimento Tale padre tale figlio: Hardaway sbagliano tutto