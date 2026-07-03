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NBA, Tim Hardaway non lascia il numero 10 a Miami neanche a suo figlio

NBA

Tim Hardaway Jr ha firmato un contratto annuale con i Miami Heat, ma non potrà indossare il numero 10 ritirato dalla franchigia in onore di suo padre perché… il papà non vuole. "La mia eredità è solo mia, la sua è la sua. Nessuno può toccare il mio numero. Gli voglio bene, sono contento per lui, ma non può vestire il numero 10" ha detto l'Hall of Famer

Gli appassionati NBA degli anni ’90 ricorderanno bene Tim Hardaway, point guard che in 13 anni di carriera si è affermato come uno migliori ball-handler della lega, proprietario di uno dei crossover più mortiferi che si ricordino. A Miami, soprattutto, Hardaway è stato una leggenda, nonostante la sua esperienza in Florida sia durata "solo" cinque stagioni e mezza. Ciò nonostante il suo numero 10 non è più stato indossato da nessuno dopo il suo addio nel 2001 ed è stato ufficialmente ritirato nel 2009, venendo esposto per sempre sul soffitto dell’arena degli Heat. Un riconoscimento a cui Hardaway tiene moltissimo, tanto che il numero 10 non potrà essere indossato... neanche da suo figlio.

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Tim Hardaway Jr, nato il California nel 1992 ma cresciuto a Miami dove ha frequentato anche il liceo, dopo 13 anni di carriera è finalmente riuscito a tornare a casa, firmando un contratto di un anno con gli Heat per portare il suo tiro da tre punti (40.7% su 7 tentativi a partita nell’ultima stagione a Denver, culminata col terzo posto nella classifica per il premio di sesto uomo dell’anno) alla corte di Giannis Antetokounmpo. In molti si aspettavano che THJ potesse indossare il 10 appartenuto al padre, come già accaduto nella sua carriera ad Atlanta, Dallas e l’anno scorso ai Nuggets. Ma papà Tim non è per niente d’accordo: "La mia eredità è la mia eredità, e lui la sta facendo a modo suo" ha detto alla radio WQAM. "Anche se gli piace indossare 10, il mio numero non verrà giù da quel soffitto. Una volta che è arrivato lassù, vuoi che rimanga là e non vuoi che nessuno lo tocchi. Voglio bene a mio figlio, lo amo da morire e sono felice per lui. Ora sta andando nella squadra della sua città natale, cosa che io non ho mai potuto fare [Hardaway è nativo di Chicago, ndr], e quindi sono felice che lo stia facendo. Ma no, non può indossare il numero 10". Hardaway Jr dovrebbe quindi indossare il numero 11, già indossato nella sua prima esperienza ai Dallas Mavericks tra il 2019 e il 2023. Recentemente una situazione simile si è creata a Cleveland, dove però Larry Nance padre ha permesso al figlio di indossare il 22 che era stato ritirato dai Cavs.

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