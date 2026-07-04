Scelto con la 25^ chiamata all’ultimo Draft, per Sergio de Larrea erano circolate voci di un possibile ulteriore anno in Europa per farsi un po’ le ossa prima del grande salto verso la NBA. Il ventenne ex Valencia, però, ha rotto gli indugi e nella giornata di ieri ha firmato un quadriennale con Dallas, ufficializzando così che già dalla prossima stagione vestirà la maglia dei Mavericks

I Mavericks credono in Sergio de Larrea e Sergio de Larrea crede di poter avere subito un impatto in NBA. È questo in sostanza il riassunto di quanto successo a Dallas nelle ultime ore, dove lo spagnolo, scelto con la 25^ chiamata all’ultimo Draft, ha messo a tacere le voci che lo volevano tentato dal trascorrere un’altra stagione in Europa per farsi le ossa prima del grande salto oltreoceano. Niente anno d’apprendistato per l’ex Valencia, che ieri ha firmato con Dallas un quadriennale da 16.3 milioni di dollari complessivi, ribadendo l’intenzione di giocare subito in NBA. E poco dopo, a ulteriore conferma, è arrivato il suo inserimento nel roster dei Mavericks in vista dell’imminente Summer League, dove il ventenne originario di Valladolid muoverà i primi passi della sua nuova avventura negli Stati Uniti.