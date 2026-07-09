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NBA, Steph Curry: "Adorerei giocare con LeBron, spero accada presto"

NBA
FIBA

Steph Curry ha risposto a una domanda sulla possibilità di giocare con LeBron James il prossimo anno con una battuta: "Direi che sono più interessato a giocare a golf con lui. Ci occuperemo delle questioni di basket, ma voglio vedere LeBron il free agent del golf". Successivamente ha però ammesso che gli piacerebbe: "Ne abbiamo parlato, ovviamente. Si è meritato di prendersi il suo tempo, ma adorerei giocare con lui e speriamo accada presto"

Quando LeBron James ha fatto sapere che non sarebbe tornato a giocare per i Los Angeles Lakers, sembrava che i Golden State Warriors fossero in prima fila per metterlo sotto contratto, forti anche della possibilità di scambiare per Anthony Davis. Uno scenario che però non si è materializzato, facendo finire un po’ in secondo piano la squadra di Steph Curry, tanto che sull’ormai celebre lavagna di Rich Paul Golden State appare solo in un angolo in alto e non al centro della scena. Impegnato nell’American Century Championship di golf, anche Steph Curry ha detto la sua durante un’intervista, pur provando un po’ a dribblare la domanda riguardante il futuro di James: "Direi che sono più interessato a giocare a golf con LeBron", ha detto Curry. "Ci occuperemo delle questioni di basket, ma voglio vedere il LeBron free agent del golf. Si sta mettendo davvero d’impegno col gioco".

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Curry: "Abbiamo parlato, spero possa venire da noi"

In un’altra intervista col San Francisco Chronicle si è fatto più serio: "Abbiamo ovviamente parlato. Merita di prendersi tutto il tempo e lo spazio per capire cosa vuole fare sul finire della sua carriera. Lo capiamo e lo apprezziamo tutti. Mi piacerebbe giocare con lui, e spero che sarà presto una realtà". Draymond Green nel corso di questo weekend dovrebbe incontrare James per provare a convincerlo, anche se secondo ESPN le sue possibili destinazioni sono state ridotte a Cleveland, Miami e Philadelphia. Curry, però, ancora un po’ ci spera: mentre camminava tra una buca e l’altra gli è stato chiesto solo "LeBron e Steph nel 2027?" e lui ha risposto "Non mi dispiacerebbe".

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