Tyler Herro non è stato protagonista solamente dello scambio che ha portato Giannis Antetokounmpo a Miami e lui di ritorno alla sua Milwaukee, ma anche di un alterco con l’ex compagno di squadra Bam Adebayo che è diventato di dominio pubblico. L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì in uno dei campi di Las Vegas, dove Herro aveva finito il suo workout e stava assistendo all’allenamento della sua squadra di AAU quando è arrivato Bam Adebayo. I due, compagni di squadra per sette stagioni a Miami, sono venuti a contatto quando Adebayo ha chiesto spiegazioni per dei commenti legati a Herro sui social media, nei quali la guardia sosteneva che i 60 milioni all’anno del contratto di Adebayo non fossero giustificati e che se lui fosse stato in salute sarebbe stato lui quello che doveva ricevere aiuto dai compagni per vincere, e non il lungo. Adebayo ha quindi colpito Herro vicino alla guancia ma senza lasciare segni visibili — tanto che poche ore dopo Herro ha assistito senza problemi alla sfida di Summer League tra Miami e Milwaukee.

Approfondimento Rissa tra ex Miami Heat: Adebayo colpisce Herro