Dopo lo scontro con Bam Adebayo a Las Vegas, Tyler Herro ha dichiarato di voler voltare pagina e concentrarsi solo sulla prossima stagione con i Milwaukee Bucks, sua squadra di casa. "I Bucks hanno scambiato il miglior giocatore della loro storia, voglio aiutarli a rappresentare la città e lo stato come volevo fare già uscendo dal liceo"
Tyler Herro non è stato protagonista solamente dello scambio che ha portato Giannis Antetokounmpo a Miami e lui di ritorno alla sua Milwaukee, ma anche di un alterco con l’ex compagno di squadra Bam Adebayo che è diventato di dominio pubblico. L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì in uno dei campi di Las Vegas, dove Herro aveva finito il suo workout e stava assistendo all’allenamento della sua squadra di AAU quando è arrivato Bam Adebayo. I due, compagni di squadra per sette stagioni a Miami, sono venuti a contatto quando Adebayo ha chiesto spiegazioni per dei commenti legati a Herro sui social media, nei quali la guardia sosteneva che i 60 milioni all’anno del contratto di Adebayo non fossero giustificati e che se lui fosse stato in salute sarebbe stato lui quello che doveva ricevere aiuto dai compagni per vincere, e non il lungo. Adebayo ha quindi colpito Herro vicino alla guancia ma senza lasciare segni visibili — tanto che poche ore dopo Herro ha assistito senza problemi alla sfida di Summer League tra Miami e Milwaukee.
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"Onestamente, sto solo cercando di lasciarmi tutto alle spalle" ha detto Herro a ESPN su quanto accaduto con Adebayo. "Sono concentrato su Milwaukee e sulla costruzione di qualcosa di speciale. Ovviamente i Bucks hanno appena scambiato il più grande giocatore della loro storia, quindi voglio arrivare e aiutare a portare avanti quello che hanno costruito. Sono pronto a tornare a casa e non mi interessa dimostrare che tutti si sbagliano, ma solo essere in grado di rappresentare la città e lo stato, cosa che ho sempre voluto fare da quando sono uscito dal liceo".