Presente alla Summer League di Las Vegas coi nuovi compagni dei Portland Trail Blazers, Ja Morant ha parlato dello scambio e del futuro in Oregon: “Ho l’immagine del cattivo ragazzo ma ho imparato dagli errori e sono cresciuto. Nuova casa, nuova franchigia, nuova squadra: mostrerò ai tifosi un Ja maturo”

Il “cattivo ragazzo” Ja Morant è pronto per il suo “nuovo inizio”: chiusa dopo 7 anni l’esperienza coi Memphis Grizzlies, ripartirà dai Portland Trail Blazers, nell’estremo nord-ovest degli Stati Uniti. Era presente alla Summer League di Las Vegas per conoscere i nuovi compagni e ha anche parlato per la prima volta alla stampa da giocatore dei Blazers, arrivato nella trade che ha portato Jerami Grant e Kris Murray a Memphis.

"Mostrerò a Portland un Ja diverso"

“Cosa vorrei che venisse chiarito? Penso che conosciate già la risposta. La mia immagine di cattivo ragazzo. Io sono Ja. Ho fatto quello che ho fatto in passato, ma la questione è già stata affrontata e risolta. Non capisco perché, a distanza di anni, se ne parli ancora quando non è successo più nulla. Se fossi davvero quel tipo, non stareste parlando con me adesso. Non sarei qui", ha risposto ai cronisti.

Morant, sospeso dalla NBA per 8 gare nel 2023-24 e poi per altre 25 partite a inizio 2024-25 per comportamento disdicevole e per aver mostrato delle armi da fuoco durante alcune live sui social network, ora si dice carico per la prossima avventura: “Nuova casa. Nuova squadra. Nuova organizzazione. Voglio mostrare ai tifosi di Portland un Ja diverso. È come ricominciare tutto da capo. Nel corso degli anni sono cresciuto molto e ho imparato. La mia mentalità è cambiata. Ora affronto le cose in modo diverso. Mi sento più maturo e sono pronto a lavorare".