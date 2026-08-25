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NBA, Miami ha ancora spazio per aggiungere due giocatori: i candidati sono cinque

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La firma di Klay Thompson con gli Heat è arrivata ieri e l'arrivo dell'ex Golden State, che ha accettato un contratto a cifre molto ridotte, apre ora alla possibilità di aggiungere altri due giocatori al minimo salariale al roster affidato a coach Erik Spoelstra. E, stando ai rumors di mercato, i candidati a trasferirsi a Miami sarebbero cinque, una rosa di nomi tra cui probabilmente Pat Riley e soci sceglieranno nelle prossime settimane

UFFICIALE: KLAY THOMPSON LASCIA DALLAS E FIRMA CON MIAMI

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