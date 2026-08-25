NBA, Miami ha ancora spazio per aggiungere due giocatori: i candidati sono cinque
La firma di Klay Thompson con gli Heat è arrivata ieri e l'arrivo dell'ex Golden State, che ha accettato un contratto a cifre molto ridotte, apre ora alla possibilità di aggiungere altri due giocatori al minimo salariale al roster affidato a coach Erik Spoelstra. E, stando ai rumors di mercato, i candidati a trasferirsi a Miami sarebbero cinque, una rosa di nomi tra cui probabilmente Pat Riley e soci sceglieranno nelle prossime settimane
- Tutto, nel mercato estivo degli Heat, ruota ovviamente attorno alla trade che ha portato a Miami Giannis Antetokounmpo. Per mettere le mani sul due volte MVP gli Heat hanno dilapidato però il loro roster e da lì in poi Pat Riley e soci sono stati impegnati nell'opera di completamento dell'organico costruito attorno al greco e a Bam Adebayo
- Pur di andare a giocare con gli Heat Klay Thompson avrebbe rinunciato a circa 10 milioni di dollari nel buyout con Dallas, mentre il biennale firmato con Miami prevede un primo anno a 5.6 milioni di dollari, permettendo così al front office di firmare altri due giocatori al minimo contrattuale
- Dietro a Bam Adebayo gli Heat hanno solo Bobby Portis come cambio e puntare ad avere un altro centro affidabile in rotazione potrebbe essere una buona idea
- Il talento è di quelli importanti, ma fin qui Jonathan Kuminga non è riuscito a metterlo a frutto in pieno a Golden State e ad Atlanta. L'idea potrebbe essere quella di puntare su di lui e sull'influenza della 'Heat culture' su un giocatore che pare proprio aver bisogno di un cambio di marcia
- A Miami ha lanciato la sua carriera in NBA, ricoprendo un ruolo importante nella squadra arrivata due volte alle Finals nel 2020 e nel 2023, e il suo profilo da ex pare essere tutt'ora molto apprezzato in casa Heat
- Versatilità, esperienza e curriculum vincente: il profilo di Bruce Brown sembra l'ideale per le esigenze degli Heat e il suo nome potrebbe essere tra i più quotati nelle prossime settimane
- Lo scorso giugno gli Heat hanno deciso di non concedergli la qualifying offer che avrebbe potuto prolungare la sua avventura a Miami, iniziata nel 2024 e caratterizzata da qualche lampo interessante ma anche da tanti passaggi a vuoto. Ora, però, Pat Riley e soci potrebbero tornare sui loro passi e magari affidare a Keshad Johnson l'ultimo posto disponibile a roster